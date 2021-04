Furgoni elettrici 2021 in vendita in Italia. Marche e prezzi, lista aggiornata

I produttori hanno raccolto la sfida. Nissan, Renault, Citroen e Peugeot sono tra le aziende che già offrono gamme di furgoni elettrici e altri si sono aggiunti.

Tra i modelli di furgoni elettrici in rampa di lancio nel 2021 ci sono Citroen e-Berlingo, Fiat E-Ducato, Ford E-Transit, Mercedes Citan, Nissan e-Nv200, Opel Movano-e, Peugeot e-Expert, Toyota Proace.

I tempi sono cambiati e le preoccupazioni ambientali stanno guidando il cambiamento. Le aziende sono costrette a includere furgoni elettrici nella loro flotta per affrontare la sfida, ma come per qualsiasi decisione importante ci sono numerosi elementi da considerare.

I furgoni elettrici sono più economici da gestire rispetto alle alternative diesel perché il costo per chilometro di elettricità è inferiore. Ci sono meno parti in movimento nei veicoli elettrici e sono meno impegnativi con i freni, quindi i costi di manutenzione sono ridotti.

I furgoni elettrici producono zero emissioni dallo scarico. Questo li rende ideali per migliorare la qualità dell'aria, soprattutto nelle aree urbane, e ridurre le emissioni nocive di CO2 e NOx.

Poiché la necessità di affrontare il cambiamento climatico diventa sempre più urgente e molte città cercano di affrontare l'inquinamento atmosferico introducendo zone a basse o zero emissioni che limitano l'accesso ai veicoli inquinanti, le aziende stanno passando ai veicoli elettrici per ridurre il rischio aziendale e operazioni a prova di futuro. Ma vediamo meglio:

Marche e prezzi furgoni elettrici 2021

Ford ha annunciato piani ambiziosi per il lancio di furgoni ibridi e plug-in ibridi, oltre al nuovissimo Transit 100% elettrico nel 2021.

Avere un furgone elettrico o un'intera flotta dimostra ai clienti che si ha una coscienza ambientale. In tutti i casi, i veicoli elettrici sono molto più semplici da guidare. Non è possibile cambiare marcia e sono molto scattanti in città perché i motori elettrici forniscono una coppia istantanea.

È anche un'esperienza molto più piacevole perché i motori elettrici sono praticamente silenziosi, a parte un ronzio lontano. Tra i modelli di furgoni elettrici in rampa di lancio nel 2021 ci sono:

Citroen e-Berlingo

Fiat E-Ducato

Ford E-Transit

Nissan e-Nv200

Peugeot e-Expert

Toyota Proace

Citroen e-Berlingo 2021 è disponibile nelle versioni M e Xl, sempre alimentato da un motore da 136 CV con autonomia fino a 275 chilometri. Dal punto di vista tecnico, il furgone elettrico della casa automobilista francese propone una capacità di carico arriva fino a 4,4 m3 e la portata è di 800 chilogrammi. Si tratta di un ennesimo tassello del costruttore verso l'elettrificazione.

Anche Fiat E-Ducato 2021 è offerte in più varianti ed esattamente in tre misure di lunghezza e altezza con volumetrie da 10 a 17 m3 per una portata fino a 1.950 chilogrammi. A spingere il primo furgone elettrico Fiat è il motore da 122 CV. Due le batterie tra cui scegliere, da 47 o 70 kWh, con autonomia di percorrenza di 230 e 360 chilometri. Altri modelli sono attesi nel prossimo futuro. Il prezzo è da da 42.700 euro.

Sono addirittura 25 le configurazioni di Ford E-Transit 2021 per un volume di carico fino a 15 m3 e una portata fino a quasi 2 tonnellate. Il furgone elettrico a stelle e strisce mette in mostra una potenza da 269 CV e un'autonomia di 350 chilometri grazie alla presenza di una batteria da 67 kWh. Ford è tra i produttori che ha imboccato con maggiore convinzione la strada dell'alimentazione alternativa. Il prezzo iniziale è inferiore al tetto di 40.000 euro.

Il 2021 è anche l'anno di Nissan e-Nv200 con tetto rialzato e pianale allungato. Dalla sua c'è una capacità di carico di 8 m3. Sotto al cofano ci sono 109 CV mentre sotto al pianale c'è spazio per un batteria ad alta capacità da 40 kWh che consente di percorrere 300 chilometri nel ciclo urbano in modalità completamente elettrico. Altre novità a firma Nissan sono già in cantiere. Per farlo proprio servono circa 32.000 euro

Peugeot e-Expert 2021 è stato sviluppato in lunghezze da 4,60 a 5,30 metri per una capacità massima di carico di 6,6 m3 e con portata fino a 980 chilogrammi. La marcia è assicura da un powertrain da 136 CV e da batterie da 50 o 75 kWh con autonomie di 230 o 330 chilometri. Per la casa automobilistica francese, e-Expert è solo uno dei modelli della gamma di furgoni elettrici 2021. Il costo del modello d'entrata è di circa 32.000 euro.

Le due versioni di Toyota Proace 2021 sono alimentate da un motore da 136 CV con batterie da 50 o da 75 kWh che assicurano 230 e 330 chilometri di autonomia. Da 32.000 euro.