Garanzia italiana ed europea 2022 su prodotti e servizi. Differenze e cosa cambia

Cosa cambia tra Garanzia italiana ed europea 2022 su prodotti e servizi e tutele e protezioni garantite: chiarimenti

Cos’è la Garanzia italiana ed europea 2022? La garanzia legale italiana ed europea 2022 è una forma di tutela che il venditore deve fornire al cliente per assicurargli sistemazioni o sostituzioni nel caso in cui il prodotto presenti difetti o risulti con caratteristiche tecniche differenti rispetto a quanto illustrato o difettoso

Prodotto con Garanzia Europa e prodotto con Garanzia Italia, cosa significa e cosa cambia? I prodotti e i servizi italiani sono protetti e tutelati dalla cosiddetta garanzia che rappresenta una sorta di rassicurazione per tutti i consumatori che effettuano acquisti. C’è tuttavia da sapere che i diversi prodotti sono coperti dalla garanzia che può essere italiana ed europea. Vediamo di cosa si tratta e cosa cambia tra garanzia italiana ed europea 2022 su prodotti e servizi

Garanzia italiana ed europea 2022 su prodotti e servizi cos’è

Garanzia italiana ed europea 2022 su prodotti e servizi differenze

Garanzia italiana ed europea 2022 su prodotti e servizi cos’è

Quando si effettua un acquisto, sul prodotto comprato o sul servizio scelto, c’è il diritto alla garanzia legale, una forma di tutela che il venditore deve fornire al cliente per assicurargli sistemazioni o sostituzioni nel caso in cui il prodotto presenti difetti o risulti con caratteristiche tecniche differenti rispetto a quanto illustrato o difettoso.

Grazie alla cosiddetta garanzia, i consumatori hanno diritto a chiedere una eventuale sostituzione del prodotto o riparazioni senza alcun costo aggiuntivo ma solo entro determinati limiti di tempo. La garanzia legale su prodotti e servizi ha, infatti, generalmente un periodo di validità e raggiunto il termine di scadenza della stessa non è più possibile usarla. Solitamente la durata della garanzia è di 24 mesi.

Al momento dell’acquisto di un prodotto, sulla confezione dello stesso, si possono trovare due tipologie di diciture che sono: ‘prodotto con garanzia italiana’ e ‘prodotto con garanzia europea’. Cosa cambia tra le due e cosa prevedono?

Garanzia italiana ed europea 2022 su prodotti e servizi differenze

Le differenze tra Garanzia Italia e Garanzia Europa 2022 riguardano innanzitutto la gestione dei prodotti: quelli, per esempio, coperti dalla garanzia Italiana vengono gestiti dai centri assistenza locali ed eventuali riparazioni e sostituzioni avvengono generalmente in un tempo massimo 5 giorni.

I prodotti, invece, coperti dalla garanzia Europa prevedono tempi più lunghi perché vengono spediti alla sede centrale di riparazione.

Altra differenza che potrebbe sussistere tra Garanzia italiana ed europea è quella eventualmente relativa ad hardware e software. Se, infatti, gli hardware, per esempio, di telefoni o altri devices italiani o esteri sono in generale uguale, qualche differenza possono presentarla per alcune bande per connettersi alla rete, anche se poi si possono usare ovunque con tutte le sim, o per eventuali blocchi regionali che impediscono l’attivazione con sim in un continente diverso da quello di acquisto.

Diversa la situazione per i software: in tal caso, infatti, da paese a paese, tra prodotti con garanzia italiana e prodotti con garanzia europei, possono eventualmente esserci applicazioni differenti. Ci sono poi i prezzi: solitamente, i prodotti con garanzia italiana sono più costosi di quelli con garanzia europea.

Per quanto riguarda i tempi della durata della garanzia legale, non c’è alcuna differenza tra garanzia italiana ed europea: come sopra detto, è di 24 mesi per entrambe e durante questo periodo il venditore è tenuto a fare da intermediario per fornire assistenza al cliente per prodotti difettosi.

Ci sono poi le istruzioni che cambiano tra prodotti con garanzia italiana e prodotti con garanzia europei: i manuali di istruzione dei prodotti con garanzia europea sono multilingua, mentre i prodotti con garanzia italiana sono solo in lingua italiana.





Cosa cambia tra Garanzia italiana ed europea 2022 su prodotti e servizi e tutele e protezioni garantite: chiarimenti