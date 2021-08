I migliori Etf per investire nell'idrogeno. Lista aggiornata

Il mercato del carburante a idrogeno ha recentemente attirato molta attenzione sugli investimenti, soprattutto tra gli investitori Etf.

Etf per investire nell'idrogeno, quali sono i migliori? Il Global X Hydrogen ETF investe in in società che traggono vantaggio dal progresso dell'industria globale dell'idrogeno. Un'altra opzione da considerare è VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF che replica il MVIS Global Hydrogen Economy Index, in affari con alcuni delle principali aziende che operano nel settore dell'idrogeno su larga scala.

Perché investire nell'idrogeno attraverso gli Etf? Le ragioni sono numerose. Le previsioni suggeriscono che il mercato globale dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno potrebbe crescere di oltre il 75% dal 2021 al 2026, raggiungendo un valore di 31 miliardi di dollari ed evidenziando solo una delle tante opportunità di crescita per il tema.

Le celle a combustibile alimentate a idrogeno producono zero emissioni dirette, il che significa che un'adozione più ampia potrebbe comportare una riduzione delle emissioni di gas serra e una migliore qualità dell'aria. Il passaggio all'energia verde non è limitato a un singolo settore o regione. Approfondiamo allora questi aspetti e in particolare concentriamoci in questo articolo su:

Etf per investire nell'idrogeno, quali sono i migliori

Altri Etf per investire nell'idrogeno

Etf per investire nell'idrogeno, quali sono i migliori

Il mercato del carburante a idrogeno ha recentemente attirato molta attenzione sugli investimenti, soprattutto tra gli investitori Etf. Il Global X Hydrogen ETF investe in in società che traggono vantaggio dal progresso dell'industria globale dell'idrogeno.

Include le aziende coinvolte nella produzione di idrogeno; l'integrazione dell'idrogeno nei sistemi energetici; e lo sviluppo e produzione di celle a combustibile a idrogeno, elettrolizzatori e altre tecnologie relative all'utilizzo dell'idrogeno come fonte di energia. Legal & General Investment Management (LGIM) propone l'ETF L&G Hydrogen Economy UCITS ET, che offre agli investitori un'esposizione alle opportunità di investimento a lungo termine offerte dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di idrogeno.

Comprende le tecnologie e le aziende che consentono la produzione di forme pulite e meno costose di idrogeno e quelle che dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nell'economia dell'idrogeno. Un'altra opzione da considerare è VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF che replica il MVIS Global Hydrogen Economy Index, in affari con alcuni delle principali aziende che operano nel settore dell'idrogeno su larga scala.

L'idrogeno si trova tipicamente come un composto, che richiede l'elettrolisi per rilasciare le molecole di idrogeno, che vengono immagazzinate in contenitori pressurizzati fino a quando non vengono compressi in una cella a combustibile per trasferire l'energia sotto forma di elettricità.

Attualmente, la produzione di idrogeno è principalmente alimentata da combustibili fossili, ma l'idrogeno verde, prodotto utilizzando energia da fonti rinnovabili, sta diventando più accessibile e conveniente man mano che i costi dell'energia rinnovabile e degli elettrolizzatori a idrogeno diminuiscono.

Altri Etf per investire nell'idrogeno

ETF Direxion Hydrogen offre esposizione a 30 società all'avanguardia verso l'azzeramento delle emissioni nette fornendo soluzioni più accessibili, efficienti e sostenibili attraverso i seguenti cinque sottocategorie relativi all'idrogeno. HJEN può essere considerata una holding satellite per integrare altre posizioni più ampie all'interno di un portafoglio. Si tratta di produzione e generazione di idrogeno con aziende coinvolte nel processo di generazione di idrogeno, in forma liquida o solida. Di stoccaggio e fornitura di idrogeno con società impegnate nella fornitura di servizi di stoccaggio e trasporto di idrogeno.

Comprende anche aziende che forniscono idrogeno a vari utenti e gestiscono stazioni di rifornimento in molti Paesi. Di celle a combustibile e batterie con aziende che producono celle a combustibile e batterie che funzionano con tecnologia basata sull'idrogeno. Di sistemi e soluzioni per l'idrogeno con aziende che offrono apparecchiature, componenti o tecnologie utilizzate nell'industria dell'idrogeno.

Coloro che sono coinvolti nella fornitura di soluzioni e sistemi alla catena del valore attraverso la generazione, lo stoccaggio e la fornitura di idrogeno. Di membrane e catalizzatori con aziende che progettano e producono membrane, filtri, catalizzatori o gruppi di membrane per celle a combustibile o tecnologie legate all'idrogeno.