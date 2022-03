I migliori pick up elettrici 2022 in vendita in Italia. Prezzi, modelli e marche a confronto

Sta prendendo piede anche in Italia la mania dei pick up elettrici, quelli a zero emissioni e senza la presenza di alcun motore termico.

Quali sono i migliori pick up elettrici 2022? Tra i migliori pick up elettrici 2022 in vendita o in arrivo in Italia ci sono Bollinger B2, Ford F150, Lordstown Endurance, Nikola Badger, Rivian R1T, Tesla Cybertruck.

Potremmo dire che dagli Stati Uniti stanno sbarcando anche in Italia. I pick up elettrici stanno diventando una mania anche dalle nostre parti. Li riconosci subito per le dimensioni generose, per quell'aspetto un po' americano e per il cassone che è parte integrante del suo aspetto.

Con una novità in più che ha fatto capolino negli ultimi tempi: la disponibilità di modelli a batteria ovvero primi di un motore termico. Se Tesla è la casa automobilista in grado di far parlare di sé anche in questo segmento di mercato, General Motors ha annunciato che a breve presenterà sul mercato un pick up a zero emissioni.

Insomma, la competizione tra i costruttori è appena agli inizi e il futuro prossimo è pronto a riservare sorprese. Tra i migliori pick up elettrici 2022 in vendita o in arrivo in Italia ci sono:

Bollinger B2

Il Bollinger B2 è il più costoso di tutti i prossimi pick up elettrici. Il pianale è ora indipendente dalla cabina, facilitando le applicazioni commerciali con cabina di telaio, la riparazione o la sostituzione.

Il montante B (dietro i sedili anteriori) è stato spostato in avanti per un migliore ingresso e uscita per l'occupante posteriore. Il parabrezza, il vetro laterale e il vetro posteriore sono diventati più alti per ospitare più spazio per la testa e per aiutare con le proporzioni esterne complessive. Il prezzo è da 125.000 dollari.

Ford F150

La serie di pick up americani più popolare da decenni sta per entrare nel mercato completamente elettrico. Ford sta per rilanciare la sua potente serie F con l'iconico F-150.

Il tempo dirà se il veicolo più popolare degli Stati Uniti si rivelerà un successo anche nella release completamente elettrica. Ford non ha ancora condiviso specifiche, prezzi o dettagli su questo nuovo veicolo

Lordstown Endurance

La nuova startup Lordstown Endurance si sta posizionando maggiormente verso la fascia più conveniente dello spettro del mercato dei pickup elettrici. Sarà uno dei pickup completamente elettrici più economici sul mercato.

L'Endurance sarà in grado di ritagliarsi uno spazio in questo segmento di mercato anche grazie alla valutazione di sicurezza molto elevata. Da circa 52.000 dollari.

Nikola Badger

Nikola è un'azienda interessante che ha investito molto nella tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno. Ma oltre a questo, sta anche investendo in veicoli elettrici. Anche se il Badger potrebbe essere disponibile anche come versione ibrida batteria, elettrica o a celle a combustibile.

Nikola aveva in programma di produrre un pickup con un'autonomia da record e un'accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 2,9 secondi. Ma dopo che il suo accordo con Generl Motors è venuto meno, le certezze sono calate, anche se Niklola potrebbe rimanere fedele ai suoi semilavorati a idrogeno.

Rivian R1T

Un'altra nuova start-up, Rivian, lancerà presto la sua nuovissima Rivian R1T con un'enfasi speciale sulle prestazioni fuoristrada. La R1T garantisce un'autonomia di quasi 500 chilometri con una carica e viene equipaggiata con un sistema autonomo di guida di livello 3.

È probabile che il Rivian R1T sia un concorrente diretto del prossimo Hummer EV, che è stato anche ottimizzato per le prestazioni fuoristrada. L'R1T sarà un pick-up completamente elettrico costoso ma ad alte prestazioni.

Tesla Cybertruck

Il tanto atteso Tesla Cybertruck arriverà presto sul mercato. Questo nuovo e rivoluzionario pick-up è stato uno dei primi pick-up elettrici ad alte prestazioni a essere annunciato. Il Cybertruck arriverà in tre versioni: con motore singolo, motore doppio o motore trilaterale. La sospensione pneumatica adattiva del Cybertruck è solo una delle sue distintive caratteristiche di design.

La forma stessa del design è originale e rivoluzionaria. Mentre molte altre case automobilistiche puntano su design tradizionali più conservatori, Tesla ha deciso di procedere con uno strappo. Il Cybertruck offre posti a sedere per 6 passeggeri e vanta un impressionante touchscreen da 17 pollici con una nuovissima interfaccia personalizzata. Da circa 40.000 dollari.

