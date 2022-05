I migliori suv ibridi 2022 per la famiglia. Modelli, marche e prezzi a confronto

La nostra scelta dei migliori suv ibridi per le famiglie si è quindi concentrata su 5 modelli in particolare, di cui confrontiamo i prezzi, ma anche altre informazioni utili.

Quali sono i migliori suv ibridi 2022 per la famiglia? Tra i migliori suv ibridi per le famiglie segnaliamo Ford Kuga, Mazda CX-30, Hyundai Tucson, Seat Tarraco, Kia Sportage.

Non è affatto semplice riuscire a individuare il migliore modello di suv ibrido 2022 per la famiglia. Se non altro perché la scelta è piuttosto ampia e di conseguenza occorre valutare e confrontare tutti i parametri utili, dai consumi allo spazio a bordo.

Anzi, proprio quest'ultimo è un indicatore che fa spesso la differenza nelle famiglie numerose. Quando si parla di spazio, il riferimento non va solo alla comodità nell'abitacolo, ma anche alla capienza del bagagliaio e alla presenza di tutti quegli scompartimenti interni che sono strategici, alla pari di prese usb per la ricarica di tablet e smartphone, dispositivi irrinunciabili a tutte le età.

La presenza di un sistema di propulsione ibrido viene poi considerato un valore aggiunto per via della riduzione del livello di emissione e di conseguenza per la maggiore facilità di spostamenti anche laddove sono in vigore divieti di circolazione. Non ci resta allora che entrare nel vivo ed esaminare da vicino:

Suv ibridi 2022 per la famiglia: modelli e marchi

Confronto migliori suv ibridi 2022 per la famiglia

La nostra scelta dei migliori suv ibridi per le famiglie si è quindi concentrata su 5 modelli in particolare, di cui confrontiamo i prezzi, ma anche altre informazioni utili come la capienza del bagagliaio o le dimensioni.

Il tutto senza dimenticare che si tratta di auto con doppia alimentazione ovvero che affiancano un motore termico (a benzina o a gasolio) accanto a una unità elettrica:

Ford Kuga

Mazda CX-30

Hyundai Tucson

Seat Tarraco

Kia Sportage

Di interessante di Ford Kuga (461x188x168 centimetri, bagagliaio di 412 litri e 5 posti a bordo) ci sono le dimensioni non eccessive e l'affidabilità riconosciuta del marchio.

Di derivazione della Ford Focus, questo suv ibrido propone un abitacolo piuttosto spazioso e un bagagliaio che può essere facilmente ampliato facendo scorrere in avanti i sedili posteriori.

Mazda CX-30 (440x180x154 centimetri, bagagliaio di 430 litri e 5 posti a bordo) non passa inosservata per almeno 3 ragioni. Innanzitutto per l'aspetto filante che lo rende dinamico e scattante.

Poi per la meccanica di primo piano che è di derivazione della collaudata Mazda 3. E quindi per il ricco equipaggiamento sin dalla versione d'entrata, inclusi optional che solitamente sono presenti a livelli superiori.

Hyundai Tucson (450x187x165 centimetri, bagagliaio di 577 litri e 5 posti a bordo) è sempre più presente sulle strade italiane anche per via dell'aspetto imponente e per la contemporanea ricercatezza che porta con sé.

Pollice in su anche per l'ampio bagagliaio che lo rende una soluzione sicuramente consigliata per le famiglie. Tra l'altro è disponibile la variante ibrida diesel.

Sugli scudi tra i migliori suv ibridi per famiglie nel 2022 c'è anche Kia Sportage (449x186x165 centimetri, bagagliaio di 480 litri e 5 posti a bordo) propone interni comodi per passeggeri e guidatore, ma allo stesso tempo ampio spazio per tutti.

Tra i punti di forza c'è la dotazione che include autoradio, climatizzatore, cerchi in lega, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, bluetooth, retrocamera, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, radio Dab.

Dal punto di vista delle prestazioni e dei prezzi, il quadro è il seguente:

Ford Kuga 2.5 FHEV Connect AWD CVT con 190 CV, velocità massima di 196 chilometri orari, consumi di 17,2 chilometri per litro, emissioni di 120 grammi per chilometro, prezzo di listino di 33.500 euro

Mazda CX-30 2.0-G Hybrid Evolve con 122 CV, velocità massima di 186 chilometri orari, consumi di 16,1 chilometri per litro, emissioni di 116 grammi per chilometro, prezzo di listino di 24.700 euro

Hyundai Tucson 1.6 T-GDi XTech 2WD con 150 CV, velocità massima di 189 chilometri orari, consumi di 15,5 chilometri per litro, emissioni di 131 grammi per chilometro, prezzo di listino di 29.400 euro

Kia Sportage 1.6 CRDi Urban con 136 CV, velocità massima di 180 chilometri orari, consumi di 18,1 chilometri per litro, emissioni di 110 grammi per chilometro, prezzo di listino di 28.500 euro