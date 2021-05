I migliori suv Mild Hybrid 2021 a confronto. Prezzi, marche e modelli

Nella scelta dei migliori suv mild hybrid 2021 ci siamo concentrati su quei modelli in grado di assicurare un buon rapporto tra qualità e prezzo.

Suv mild hybrid 2021, quali sono i migliori? La nostra selezione dei migliori suv mild hybrid comprende Suzuki Vitara, Hyundai Tucson, Mazda CX-30, Ford Kuga, Seat Tarraco e Kia Sportage.

Ci sono i suv mild hybrid a rappresentare una interessante occasione di acquisto. Lo sono perché le possibilità di scelta aumentano di anno in anno con un livello di prezzi medio ridotto fino a pochi anni fa.

Per gli automobilisti significa disporre di un modello con minori emissioni, consumi inferiori e con il mantenimento dell'esperienza di guida.

Mild hybrid significa infatti ibrido leggero e si differenzia dall'ibrido tradizionale per via della presenza di un sistema elettrico che si ricarica in automatica con la cosiddetta frenata rigenerativa. Di contro, l'autonomia con l'elettrico è praticamente inesistente poiché l'energia offerta serve solo per garantire una spinta iniziale. Approfondiamo allora in questo articolo:

Suv mild hybrid 2021, quali sono i migliori

Modelli e prezzi migliori suv mild hybrid 2021

Nella scelta dei migliori suv mild hybrid 2021 ci siamo concentrati su quei modelli in grado di assicurare un buon rapporto tra qualità e prezzo e tenendo da parte le proposte di categorie premium. Come vedremo in questo articolo, se c'è un aspetto comune di tutte queste proposte è il ricco equipaggiamento di base sin dalla versione d'ingresso. Ecco quindi che la nostra selezione comprende:

Suzuki Vitara mild hybrid 2021

Hyundai Tucson mild hybrid 2021

Mazda CX-30 mild hybrid 2021

Ford Kuga mild hybrid 2021

Seat Tarraco mild hybrid 2021

Kia Sportage mild hybrid 2021

Suzuki Vitara ibrido a benzina è disponibile con motore 1.4 con 129 CV. Propone di serie autoradio, clima, cerchi lega, fari Led, fendinebbia, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, retrocamera, monitoraggio angolo cieco, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori elettrici, riconoscimento pedone, radio Dab. Il prezzo d'acquisto varia da 24.400 euro (1.4 Hybrid Cool) a 29.900 euro (1.4 Hybrid StarView 4WD).

Hyundai Tucson ibrida 2021 è alimentata da un motore 1.6, ma con doppia possibilità di scelta: 150 o 230 CV. offre in tutte le versioni autoradio, clima, cerchi lega, fari Led, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, antifurto, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, retrocamera, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, riconoscimento pedone, radio Dab. Per comprarla servono da 29.400 euro (1.6 T-GDI XTech 2WD) a 39.500 euro (T-GDI HEV Exellence 4WD automatica).

All'interno di Mazda CX-30 ibrida - propulsore 2.0 con 122, 150 o 186 CV - è sempre possibile trovare autoradio, clima, cerchi lega, navigatore satellitare, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, antifurto, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, monitoraggio angolo cieco, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, riconoscimento pedone, radio Dab, head-up display. La spesa varia da 24.900 euro (2.0-G M Hybrid Evolve) a 36.700 euro (2.0-X M Hybrid Exclusive AWD).

Le dotazioni di tutte le varianti di Ford Kuga ibrida - disponibile con motore 2.5 con 190 CV - sono autoradio, clima, navigatore satellitare, fari Led, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, riconoscimento pedone, radio Dab. Il prezzo d'acquisto varia da 31.300 euro (2.5 FHEV Connect CVT) a 41.700 euro (2.5 FHEV Vignale AWD CVT).

Ecco quindi Seat Tarraco ibrida con motore 1.4 e 245 CV. Non mancano mai autoradio, clima, cerchi lega, fari Led, fendinebbia, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, riconoscimento pedone, radio Dab. Per comprarla servono da 44.600 euro (1.4 e-Hybrid Xcellence DSG) a 46.200 euro (1.4 e-Hybrid FR DSG).

Kia Sportage ibrida, con motore diesel 1.6 da 136 CV - è sempre equipaggiata con autoradio, clima, cerchi lega, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, bluetooth, retrocamera, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, radio Dab. La spesa varia da 29.000 euro (1.6 CRDi Urban) a 41.500 euro (1.6 CRDi GT Line 30th Anniversary AWD DCT).