I migliori Suv sportivi 2021. Prezzi, modelli e marche a confronto

Suv sportivi 2021, quali sono i migliori modelli? La nostra selezione ha incluso i seguenti modelli 2021: Alfa Romeo Stelvio, Honda CR-V, Jaguar F-Pace, Kia Sportage, Mazda CX-5, Toyota Rav4.

I suv sportivi attirano per la loro capacità di affrontare condizioni difficili trasportando più passeggeri rispetto alla berlina media. Ma anche perché collocano potenza o prestazioni in primo piano. La potenza aiuta a immergersi in un'autostrada trafficata o a superare in sicurezza veicoli che si muovono lentamente.

La manovrabilità aiuta il veicolo a rispondere alle curve. Molti dei suv sportivi sul mercato si distinguono anche per comfort, capacità e prestazioni. Quale scegliere? La nostra selezione ha incluso i seguenti modelli 2021:

Alfa Romeo Stelvio

Honda CR-V

Jaguar F-Pace

Kia Sportage

Mazda CX-5

Toyota Rav4

Suv sportivi 2021, i migliori modelli

Alfa Romeo Stelvio è potenza pura. Il motore che alimenta il modello base produce 280 CV. Non solo, ma lo Stelvio Quadrifoglio ad alte prestazioni raggiunge una potenza di 505 CV tramite un V6 biturbo. La maneggevolezza, lo sterzo preciso e la trazione integrale opzionale contribuiscono a una guida esaltante.

Lo Stelvio può ospitare 5 persone, anche su sedili anteriori imbottiti sportivi o sedili da corsa in fibra di carbonio. Tutti i modelli sono dotati di Apple CarPlay, Android Auto, cinque porte USB e un touchscreen da 8,8 pollici, oltre a frenata di emergenza automatica e sensori di parcheggio posteriori. Prezzo da 56.000 euro.

Honda CR-V è un suv sportivo che ha tanti punti di forza, comprese le prestazioni con i suoi 190 CV per una guida confortevole e sicura. Il CR-V da cinque passeggeri non è il più equipaggiato a livello di funzionalità standard, ma gli acquirenti possono eseguire l'aggiornamento per Apple CarPlay, Android Auto, navigazione, ricarica del dispositivo wireless e un touchscreen da 7 pollici.

Tutti i modelli sono dotati della suite di sicurezza Honda Sensing, che include il cruise control adattivo e il riconoscimento dei segnali stradali. Prezzo da 29.000 euro.

Jaguar F-Pace combina l'utilità di un suv compatto con la maneggevolezza atletica di un'auto sportiva. Il motore da 247 CV del modello base è adeguato, ma i guidatori più vivaci preferiranno il turbo quattro da 296 CV opzionale della F-Pace, il V6 da 380 Cv o il V8 da 550 CV del trim SVR top di gamma. L'abitacolo per cinque persone della F-Pace offre sedili di supporto e molto spazio per la testa e per le gambe.

Tutti i modelli sono dotati di tetto panoramico e sistema di infotainment con touchscreen da 10 pollici. Apple CarPlay e Android Auto sono di serie. Il suv propone un lungo di funzioni di sicurezza standard, tra cui tergicristalli con rilevamento della pioggia, monitoraggio della sonno del conducente e assistenza al mantenimento della corsia. Prezzo da 56.000 euro.

Kia Sportage è disponibile in due versioni: un motore standard a quattro cilindri da 2,4 litri da 181 cavalli o un turbo quattro da 240 CV opzionale. In ogni caso si muove con facilità su strade tortuose e curve.

L'abitacolo della Sportage offre spazio sufficiente per 5 persone, oltre a Bluetooth, una porta usb, Apple CarPlay e Android Auto e un sistema di infotainment con touchscreen da 8 pollici. Tutti i modelli sono dotati di Lane Keep Assist, abbaglianti automatici e avviso di deviazione dalla corsia. Prezzo da 27.000 euro.

Altri suv sportivi 2021 a confronto

Mazda CX-5 fornisce prestazioni vivaci indipendentemente dal motore scelto. Il propulsore da 227 CV opzionale è il più robusto, ma anche il quattro cilindri standard da 187 CV e il turbo diesel da 168 CV garantiscono una guida coinvolgente. L'agile maneggevolezza e la qualità di guida energica del CX-5 lo rendono uno dei suv compatti più atletici sul mercato. La sua cabina per cinque passeggeri è anche una delle più attraenti della sua categoria.

Gli allestimenti superiori sono dotati di rivestimento in pelle, sedili posteriori riscaldati e sistema di infotainment Mazda Connect con touchscreen da 8 pollici. Le caratteristiche di sicurezza standard includono il rilevamento dei pedoni, il monitoraggio degli angoli ciechi e l'avviso di uscita dalla corsia. Prezzo da 32.000 euro.

Toyota Rav4 è veloce e in grado di avventurarsi fuori strada. Il suv può fare riferimento su 203 CV da un motore a quattro cilindri standard e si muove facilmente su terreni accidentati. Un nuovo modello del 2021 migliora le sospensioni e l'aderenza e tutti sono dotati di Apple CarPlay, Android Auto, radio satellitare, hotspot Wi-Fi e sistema di infotainment con touchscreen da 7 pollici.

Il pacchetto standard di funzionalità di sicurezza Toyota Safety Sense 2.0 include frenata di emergenza automatica, riconoscimento dei segnali stradali e fari abbaglianti automatici. Prezzo da 36.000 euro.