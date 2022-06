I modelli di scooter 2022 in uscita in Italia più attesi nel 2022. Marche e prezzi

Andiamo allora a caccia degli scooter 2022 in uscita in Italia e in particolare soffermiamoci su quei modelli destinati a fare la differenza per le soluzioni tecniche adottate.

Scooter 2022 quali sono i modelli più attesi in Italia? In vista del 2022, alcuni dei modelli in uscita di scooter più attesi in Italia sono Definition CE 04, Honda SH 350i, SYM Maxsym TL 508, Honda Forza 350.

Non si faranno attendere sul versante dei motori le novità sul fronte scooter. Sono infatti già numerosi i produttori che hanno rivelato le proprie intenzione ovvero hanno annunciato le proprie mosse per i 12 mesi del nuovi anno.

Come al solito, i centauri si troveranno davanti la sola ricchezza di scelta sia sotto il profilo dei motori che del design. Entriamo allora ancora di più nel dettaglio delle novità attese per vedere:

Scooter 2022 quali sono i modelli più attesi in Italia

Marche e prezzi modelli di scooter 2022 in uscita

Scooter 2022 quali sono i modelli più attesi in Italia

Andiamo allora a caccia degli scooter 2022 in uscita in Italia e in particolare soffermiamoci su quei modelli destinati a fare la differenza per le soluzioni tecniche adottate.

Ma anche perché, in base alle prime anticipazioni rilasciate dai costruttori, stanno già catturando l'interesse della potenziale clientela. Più esattamente il nostro focus in vista del 2022 è sugli scooter

Definition CE 04

Honda SH 350i

SYM Maxsym TL 508

Honda Forza 350

Marche e prezzi modelli di scooter 2022 in uscita

Definition CE 04 è il successore dello scooter elettrico C evolution. Deriva dal prototipo Concept Link del 2017 e si pone come un modello innovatore nel mercato. Cambia infatti il concetto di scooter e, proiettandolo in un contesto urbano, mette in mostra una linea e soluzioni tecniche differenti rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere fino a questo momento.

Ecco quindi le batterie montate piatte sul fondo del veicolo, il resto della scocca usato come vano di carico, la completa connettività attraverso il cruscotto TFT da 10,25 pollici e anche attraverso il casco e il giaccone dotato di luci a led e comandi dei vari sistemi nelle maniche.

Honda SH 350i è alimentata dal nuovo motore eSP+ Euro 5 ancora più potente. La sua cilindrata passa da 279 a 330 cm3. La potenza sale a 29,3 CV, migliora la velocità massima fino a 134 chilometri orari e anche l'accelerazione. Tuttavia riesca a esibire consumi ridotti, tenendo conto che il prodiuttore giapponese assicura una percorrenza di 30 km per litro. La linea diventa più elegante con frontale ridisegnato, il telaio monotrave è più leggero, la fanaleria è full Led. Ma soprattutto spicca il nuovo cruscotto digitale.

Honda SH 350i monta di serie il controllo di trazione e anche il sistema che accende le 4 frecce quando si frena improvvisamente. Ecco quindi che nel vano sottosella c'è spazio la nuova presa USB per ricaricare il cellulare. Quattro le colorazioni disponibili: Mat Carnelian Red Metallic, Mat Ruthenium Silver Metallic, Pearl Cool White e Black. Il prezzo di vendita è di circa 5.500 euro.

SYM Maxsym TL 508 è proposto in versione potente e ricca per rispondere alle crescenti esigenze. Il motore bicilindrico a 8 valvole diventa Euro 5 e cresce di cilindrata e potenza che sono rispettivamente 508 cm3 e 45,6 CV ovvero 5 CV in più, per soddisfare le esigenze dei clienti più sportivi.

Dalla sua c'è anche il sistema di avviamento con smart key: al posto del classico blocchetto trova adesso spazio un comodo selettore multifunzione. Anche sul Maxsym TL fa quindi la sua comparsa la presa USB QC 3.0 per la ricarica rapida degli smartphone.

Impensabile non citare anche l'arrivo nel 2022 di Honda Forza 350 ovvero la versione 350 Euro 5 di Forza. Il nuovo motore eSP+ ha 29 CV e percorre 30 chilometri con un litro, secondo il ciclo di misurazione WMTC (World Motorcycle Test Cycle).

Non cambiano comfort, sottosella e dotazioni di serie, tra cui parabrezza elettrico e controllo di trazione. Ma si aggiunge il sistema di connessione dello scooter allo smartphone. In sintesi propone:

Alesaggio x Corsa: 77 x 70,8 mm

Alimentazione: Iniezione elettronica PGM-FI

Avviamento: elettrico

Capacità totale olio: 1,8 litri

Cilindrata: 330 cc

Coppia massima: 31,5 Nm a 5,250 giri al minuto

Emissioni CO2: 79 grammi per chilometro

Potenza massima: 29,2 CV a 7,500 giri al minuto

Propulsore tipo: Monocilindrico 4 tempi, 4 valvole (OHC), raffreddato a liquido. Euro5

Rapporto di compressione: 10.5:1

Andiamo allora a caccia degli scooter 2022 in uscita in Italia e in particolare soffermiamoci su quei modelli destinati a fare la differenza per le soluzioni tecniche adottate.