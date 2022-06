I posti di mare poco conosciuti dove andare questa estate 2022 in vacanza o wee-end

Dall’Italia all’estero quali sono i posti di mare più belli e poco noti consigliati dagli esperti per trascorrere le vacanze estive 2022 o semplicemente un week-end

Quali sono i posti di mare poco conosciuti dove andare in vacanza questa estate 2022? I posti di mare poco conosciuti dove andare in vacanza questa estate 2022 consigliati dagli esperti sono diversi sia in Italia, dalle Marche, all’Abruzzo, alla Calabria, a posti di Puglia e Sicilia lontani dalle solite mete estive di queste regioni, e sia all’estero, con luoghi ancora da scoprire in Portogallo e Spagna, nonostante siano due Paesi molto turistici per l’estate, così come in Croazia e Corsica.



Quali sono i posti di mare poco conosciuti dove andare in vacanza questa estate 2022? Prenotare le vacanze estive e partire è una scelta che in tanti hanno già fatto e che altri si accingono a fare. Le mete preferite dagli italiani per l’estate sono soprattutto quelle di mare.

Sono meno coloro che scelgono la montagna d’estate, anche se negli ultimi anni c’è stata una riscoperta della vacanza estiva in montagna, o di andare all’estero per visitare grandi città o capitale. Anche la scelta della vacanza all’estero è generalmente orientata vero località marittime. Vediamo quali sono le mete per l’estate 2022 poco conosciute consigliate dagli esperti.

Posti di mare poco conosciuti in Italia per vacanza estate 2022

Posti di mare all’estero poco conosciuti dove andare in vacanza 2022

Posti di mare poco conosciuti in Italia per vacanza estate 2022

Per farsi una bella vacanza al mare non serve per forza andare all’estero o oltreoceano: pensando alle vacanze estive ci si immagina spesso sulle spiagge bianche delle Maldive, o di Messico, Santo Domingo, Cuba, Madagascar, ecc. Non occorre andare così lontano perché la nostra Italia offre tra i luoghi più belli del mondo dove a mare ci si può tuffare immergendosi in acque cristalline e di un blu profondo e dove i luoghi si possono visitare lasciando senza fiato.

Secondo gli esperti, per le vacanze estive 2022, i posti di mare in cui ci si può recare in Italia e poco noti accanto alle ‘grandi’ mete estive sono le Marche, dove le spiagge sono bellissime e i borghi offrono la possibilità di esplorare tradizioni ancora poco note. Da Grottammare alle spiagge di Mezzavalle, dei Sassi Neri, delle Due Sorelle, di Focara, del Passetto, alla spiaggia Urbani, di Velluto, di San Bartolo, a baia Canaria, i posti di mare delle Marche da conoscere e in cui trascorrere le vacanze sono davvero tanti.

Mete da non perdere con paesaggi mozzafiato e mare cristallino, una bellezza per gli occhi e da lasciare senza fiato, sono quelle di Tropea e San Nicola Arcella in Calabria. Scendendo lungo la costa calabra si raggiunge poi Scilla, un posto assolutamente da non perdere. Dalla Calabria alla Sicilia: tra le mete preferite dagli italiani per le vacanza estive, tra Favignana, Vulcano, Isole eolie, Taormina, Siracusa, l’isola siciliana offre anche posti poco conosciuti, lontani dai luoghi più frequentati, come l'isola di Ustica.

Situata al largo della costa di Palermo, è un vero e proprio paradiso naturale fatto di rocce e mare, luogo perfetto per chi ama lo snorkeling e il diving.

Per chi vuole, invece, una vacanza ‘piena’ tra mare, montagna e buona cucina può scegliere l’Abruzzo. Immancabile la Puglia ma non salentina, ormai molto nota, conosciuta, apprezzata. Sono tanti i posti di mare della Puglia bellissimi e poco noti in cui poter trascorrere le vacanze estive 2022, dal Gargano (tra Peschici e Vieste), alle Isole Tremiti, a Margherita di Savoia, Trani e le spiagge della Bat, che offrono scenari da lasciare senza fiato, spiagge cristalline sia di sabbia che di scogli, e ottima cucina.

Posti di mare all’estero poco conosciuti dove andare in vacanza 2022

Lasciando l’Italia con le sue note località marittime, dalla Riviera romagnola alla Puglia Salentina, da Forte dei Marmi alla Costiera amalfitana, fino alle Costa Smeralda della Sardegna, per vacanze all’estero in posti di mare poco conosciuti gli esperti consigliano mete come:

Portogallo, tra Alentejo, regione che si trova nel sud del Portogallo con spiagge bellissime, e l'isola di Madeira, dove si possono visitare spiagge paradisiache ma anche montagne e tanti caratteristici paesini;

San Sebastian in Spagna, con ristoranti Michelin e una bellissima spiaggia urbana nota come La Concha, chiamata per la sua forma curva che ricorda una conchiglia;

l’isola di Hvar in Croazia, un piccolo gioiellino nel mare incorniciato da spiagge incantevoli e mare cristallino e dove la vita notturna è decisamente molto vivace, tra ristoranti, discoteche sul mare, locali sul porto;

Bonifacio, a pochi chilometri da Sardegna, città storica, dalla bellissima costa dove si possono praticare diversi sport d'acqua e da cui è possibile raggiungere in poco tempo le più belle spiagge della Corsica.