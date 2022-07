I siti web più aggiornati per trovare commenti e giudizi su università e facoltà in Italia nel 2022

Sono numerosi i siti web da consultare con valutazioni e consigli utili sulla scelta della migliore universitÓ per il prossimo anno accademico.

Studi brevi o studi lunghi? Quale università scegliere? Dopo il diploma di maturità, la scelta dell'istruzione superiore richiede una buona conoscenza e una riflessione sul proprio progetto professionale. Alcuni corsi durano 3 anni dopo il diploma di maturità. Altri sono distribuiti su un minimo di 5 anni. L'ideale è discutere e confrontarsi con le persone che ci circondato tra genitori, insegnanti e amici più grandi che hanno già fatto le proprie scelte.

Tutti loro conoscono sia le fonti di informazione sugli studi post-diploma, sia il mercato del lavoro. Possono aiutare a definire il progetto professionale in base al proprio profilo e ai desideri. Saranno in grado di consigliarti sia sulla scelta degli studi sia sul mercato del lavoro. Quali titoli cercano le aziende? Per quali professioni? Proviamo a dare anche noi un contributo con una guida alle possibili scelte di studio dopo il diploma di maturità:

Commenti e giudizi su università, dove trovarli nel 2022

Altri siti web aggiornati con consigli sulle facoltà in Italia

In prima battuta, segnaliamo che quasi tutti le università rendono pubbliche le valutazioni, anche in termini numerici, di studenti e professori. I portali specializzati sono certamente un ottimo strumento per trovare commenti e giudizi su università e facoltà in Italia nel 2022.

Il portale universityguru, ad esempio, propone classifiche e recensioni sulle sedi di Altavilla Vicentina, Ancona, Aosta, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Bra, Brescia, Cagliari, Camerino, Campobasso, Casamassima, Caserta, Cassino, Castellanza, Catania, Catanzaro, Chieti, Citta del Vaticano, Cosenza, Enna, Ferrara, Firenze, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Lecce, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pieve Emanuele, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Teramo, Torino, Trento, Trieste, Udine, Urbino, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Viterbo,

Ecco quindi docsity, le cui recensioni si basano su alcuni parametri ben precisi fra didattica, sbocchi lavorativi e strutture. Il sito Universita si pone come un punto di riferimento su test di ammissione, orientamento, recensioni con l'obiettivo di aiutare gli studenti diplomati, laureandi e laureati a farsi largo nel mondo universitario.

Come viene spiegato, le competenze trasversali sono l'elemento differenziante di questo spazio web. Come lascia intuire lo stesso nome, Ateneionline.it si concentra sulle università via web ovvero quelle telematiche. Qualche nome?

Università Telematica e-Campus

Università Telematica Guglielmo Marconi

Università Telematica Internazionale Uninettuno

Università degli Studi "Niccolò Cusano"

Università Telematica Unitelma Sapienza

Università Telematica degli Studi IUL

Università Telematica Giustino Fortunato

Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences

Università Telematica San Raffaele Roma

Università Telematica Leonardo da Vinci

Università Telematica Mercatorum

Università Telematica Pegaso



Un altro sito che consigliamo di consultare è quello del consorzio interuniversitario Almalaurea. Da oltre 20 anni mette a disposizione una documentazione dettagliata su organi di governo degli atenei, delle facoltà, dei corsi di laurea. In particolare, il Profilo dei Laureati rappresenta uno strumento utile per chi si occupa della programmazione, dell'organizzazione e della valutazione delle attività universitarie.

Le tavole statistiche del profilo rispecchiano l'organizzazione del sistema universitario nazionale, consentendo di mettere a confronto atenei, facoltà e corsi di studio. Tra le informazioni più interessanti ci sono quelle relative ai servizi forniti dalle città fra servizi culturali, ricreativi, sanitari e trasporti, dagli organismi per il Diritto allo Studio fra borse di studio, alloggi, ristorazione, dalle Università fra infrastrutture.

Poi ci sono i siti generalisti di recensioni che includono anche le università. Pensiamo ad esempio al sito trustpilot o anche tripadvisor.