I suv più belli e con prestazioni migliori ai prezzi più economici impensabili. Modelli e marche 2021

Rapporto prestazioni e prezzo, quali sono i suv migliori? Tra i suv più belli e con prestazioni migliori ai prezzi più economici impensabile segnaliamo Suzuki Vitara, Mercedes GLC, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Audi Q2.

I suv sono veicoli che uniscono le caratteristiche di un minivan con quelle di un 4×4. Troviamo così una posizione di guida abbastanza eretta e alta, l'accesso all'abitacolo è agevole e il carico del bagagliaio avviene altrettanto agevolmente grazie a una modularità più o meno estesa.

Spesso viene proposta anche la trasmissione 4×4, ma il più delle volte come optional perché rappresenta un costo aggiuntivo inutile per gran parte dei clienti. Un'opzione molto popolare, tuttavia, è la configurazione a 7 posti di cui possono beneficiare alcuni modelli di suv di grandi dimensioni. Vediamo nei dettagli:

Rapporto prestazioni e prezzo, i suv migliori

Nell'ultimo decennio, il mercato automobilistico italiano è notevolmente notevolmente. Se le piccole e compatte, storicamente predilette, riescono a rimanere anno dopo anno ai vertici delle classifiche di vendita delle auto nuove, gli altri modelli di veicoli che un tempo le seguivano vengono gradualmente sostituiti da suv e crossover.

Di tutte le taglie, di tutti i prezzi, sportive o familiari, è facile perdersi nel labirinto sempre più ampio di modelli. Tra i suv più belli e con prestazioni migliori ai prezzi più economici impensabile segnaliamo:

Modelli e marche 2021 suv più belli

Suzuki Vitara si colloca in una fascia di prezzo interessate e offre servizi equivalenti tra cui una convincente trasmissione 4×4. Se quest'ultimo non permette di attraversare come il Jimny, sarà sufficiente districarsi da una superficie delicata, e rendere più sicura la guida di tutti i giorni. D'altra parte, va segnalato che Suzuki ha abbandonato i motori diesel in favore di benzina di piccola cilindrata accompagnata da un sistema di ibridazione leggera a 48V .

Mercedes GLC è riuscita a distinguersi per essere stata la prima a proporre una versione ibrida plug-in che permette di circolare liberamente ovvero laddove sono presenti blocchi della circolazione. Questo la rende particolarmente interessante nei confronti dei suoi concorrenti top di gamma. Ma la GLC ha anche altri argomenti da mostrare, come una qualità delle finiture al livello delle consuete produzioni Mercedes, una buona abitabilità, e la particolarità di offrire oltre alla versione classica la GLC Coupé che adotta una carrozzeria dalla linea più elegante, non dissimile dalle berline del marchio.

Mazda CX-5 è un veicolo decisamente rivolto al suo guidatore. Il sedile, la disposizione dei pedali, il design del cruscotto o l'assemblaggio del piantone dello sterzo sono stati progettati in modo che la persona al volante si senta in armonia con l'auto. Oltre a questo, il CX-5 beneficia di un'eccellente qualità costruttiva, di un interno accogliente, confortevole e ben insonorizzato, nonché di motori relativamente economici ed efficienti che possono essere associati a una trasmissione a 4 ruote motrici.

Collocata a prezzi praticamente simili e offrendo servizi equivalenti a quelli della CX-5, Volkswagen Tiguan è un must nel mercato dei suv. A livello tecnologico fa la differenza proponendo le ultime novità del gruppo VAG, come l'Active Info Display e il sistema Discover Media, un touchscreen da 8 pollici che raggruppa tutte le funzioni multimediali, controllabili senza nemmeno toccare lo schermo grazie a la funzione di controllo dei gesti. E queste sono solo alcune delle 24 tecnologie che la Tiguan incorpora per semplificarne l'utilizzo e massimizzare la sicurezza in tutti i viaggi.

Il nuovo suv Tiguan è disponibile anche in una versione estesa, la Tiguan Allspace, capace di offrire 7 posti oltre al bagagliaio più grande della categoria.

Il rinnovato Audi Q2 non cede alle sirene dell'elettrificazione: qui non c'è un'ibridazione ricaricabile come Audi A3 40 TFSI e , e nemmeno una leggera ibridazione come A3 35 TFSI S tronic. Il suo 1.5 benzina 150 CV 100% termico preferisce mantenere il suo sistema di disattivazione del cilindro originale, pensato per ridurre i consumi in alcune fasi di guida.