Incentivi auto 2022 per quali auto disponibili. Lista modelli e marche aggiornata

Aumento di 2.000 euro degli incentivi auto 2022 per elettriche o ibride con emissioni fino a 60 grammi per chilometro di anidride carbonica. Ecco il quadro aggiornato.

Quali sono i modelli da comprare con gli incentivi auto 2022? Tra le auto a benzina da comprare con gli incentivi 2022 rientrano Citroen C3 1.2 con 110 CV e Dacia Sandero 900 TCe con 90 CV, tra quelle a diesel Peugeot 208 1.5 con 100 CV e Seat Octavia Wagon 1.6 con 115 CV, tra le ibride Jeep Renegade 1.3 con 190 CV e Lancia Ypsilon 1.0 con 70 CV, tra le elettriche Nissan Leaf con 215 CV e Renault Zoe con 108 CV.

Non solo tornano gli incentivi auto nel 2022, ma aumentano le possibilità d'acquisto. L'esecutivo ha infatti deciso di allargare lo spettro delle possibilità a favore degli acquirenti, comprendendo anche i modelli alimentati a benzina e diesel e non solo quelli ibridi o elettrici.

Il principale parametro da considerare continua a essere l'emissione di anidride carbonica, in base al quale sono state create tre fasce. In seconda battuta, l'entità dello sconto è legato alla disponibilità di un veicolo da rottamare. Infine, ma non di minore importanza, attenzione al tetto massimo di spesa che varia proprio in base all'auto scelta.

L'obiettivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è sempre il solito: il rinnovamento del parco circolante. Vediamo quindi

Incentivi auto 2022: le tre fasce tra cui scegliere il modello adatto

Marche e lista modelli da comprare con i nuovi incentivi auto 2022

Incentivi auto 2022: le tre fasce tra cui scegliere il modello adatto

La prima fascia di auto coinvolta nel programma di incentivi 2022 è quella con emissione di anidride carbonica fino a 20 grammi per chilometro ovvero le elettriche e le plug-in.

Lo sconto che l'automobilista può ottenere è duplice. Innanzitutto c'è quello di 8.000 euro (e 2.000 euro del rivenditore) in caso di acquisto di un nuovo modello entro il 31 dicembre 2022 con parallela rottamazione di un mezzo inferiore alla categoria ambientale Euro 6, immatricolato prima del primo gennaio 2011.

Poi c'è quello di 5.000 euro (e 1.000 euro del rivenditore) per il medesimo acquisto ma senza contestuale rottamazione. La seconda fascia è quella delle auto con emissione di anidride carbonica tra 21 e 60 grammi per chilometro, per cui è previsto il doppio incentivo di 4.500 euro (e 2.000 euro del rivenditore) o di 2.500 euro (e 1.000 euro del rivenditore) sulla base delle disponibilità o meno di un veicolo da demolire.

In questa seconda fascia sono le auto ibride a essere incluse. L'altra novità da segnalare è l'introduzione dell'incentivo di 1.500 euro (e 2.000 euro del rivenditore) per chi compra entro il 30 giugno 2022 un'auto nuova con emissione di anidride carbonica tra 61 e 135 grammi per chilometro con rottamazione di un veicolo tra Euro 1 ed Euro 5 immatricolato prima del primo gennaio 2011.

Nell'elenco rientrano i mezzi alimentati a benzina, diesel, gpl e ibridi, ma sono compresi sono quelli appartenenti alla categoria Euro 6. Attenzione alle particolarità: nel caso delle prime due fasce, il prezzo di listino deve essere inferiore a 50.000 euro, Iva esclusa, mentre nella terza fascia deve essere inferiore a 40.000 euro, Iva esclusa.

Marche e lista modelli da comprare con i nuovi incentivi auto 2022

Aumento di 2.000 euro, ovvero 1.000 euro senza rottamazione, del bonus auto elettriche o ibride con emissioni fino a 60 grammi per chilometro di anidride carbonica.

Fino al 30 giugno sono in vigore incentivi di 1.500 euro, più 2.000 euro di sconto del venditore anche nella fascia tra 61 e 135 grammi per chilometro di anidride carbonica.

Tra i modelli di auto a benzina da comprare con gli incentivi auto 2022 ci sono:

Audi A1 Sportback 1.0 con 116 CV

1.0 con 116 CV Citroen C3 1.2 con 110 CV

1.2 con 110 CV Dacia Sandero 900 TCe con 90 CV

900 TCe con 90 CV Mazda CX-30 2.0 con 180 CV

2.0 con 180 CV Mitsubishi Space Star 1.2 con 80 CV

1.2 con 80 CV Seat Ibiza 1.0 con 95 CV

1.0 con 95 CV Suzuki Swift 1.0 con 112 CV

Nella lista dei modelli di auto a diesel da comprare con gli incentivi rientrano:

Tra i modelli di auto ibride da comprare con gli incentivi auto 2022 ci sono:

Nella lista dei modelli di auto elettriche da comprare con gli incentivi rientrano:

BMW i3 con 170 CV

con 170 CV Dr EVO Electric c on 116 CV

on 116 CV Kia Niro con 204 CV

con 204 CV Nissan Leaf con 215 CV

con 215 CV Renault Zoe con 108 CV

con 108 CV Smart forfour con 82 CV

con 82 CV Volvo XC40 con 408 CV

Aumento di 2.000 euro degli incentivi auto 2022 per elettriche o ibride con emissioni fino a 60 grammi per chilometro di anidride carbonica. Ecco il quadro aggiornato.