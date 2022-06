Incentivi utilitarie 2022 con o senza rottamazione. Lista modelli, marche e prezzi scontati

Se passiamo in rassegna i modelli di utilitarie da comprare con o senza rottamazione grazie agli incentivi 2022, scopriamo che c'è molta varietà.

Quali sono le utilitarie da comprare con gli incentivi 2022 con o senza rottamazione? Tra le auto utilitarie 2022 che rientrano negli incentivi con o senza rottamazione ci sono Citroen C3, Dacia Sandero, Ford Fiesta, Kia Rio, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio, Seat Ibiza, Skoda Fabia.

C'è solo imbarazzo della scelta dell'utilitaria da comprare con i nuovi incentivi auto 2022. Sia per il contenuto livello di emissioni e sia per il prezzo inferiore rispetto a al tetto di spesa fissato dal governo, sono numerosi i modelli tra cui scegliere.

Non solo, ma per via della decisione di allargare il bonus anche ai veicoli diesel (purché alimentati da un motore Euro 6), lo spettro delle possibilità aumenta.

Lo sconto concesso è poi destinato a salire (il massimo è di 10.000 euro tra il contributo statale e quello del concessionari) nel caso in cui si ha la disponibilità di un'auto da rottamare. Vediamo da vicino le novità e più esattamente

Lista modelli utilitarie con o senza rottamazione

Incentivi utilitarie 2022, prezzi scontati

Lista modelli utilitarie con o senza rottamazione

Se passiamo in rassegna i modelli di utilitarie da comprare con o senza rottamazione grazie agli incentivi 2022, scopriamo quindi che c'è molta varietà. Se ci limitiamo alle auto più note e ai modelli d'entrata, l'elenco delle possibilità si compone di

Citroen C3

Dacia Sandero

Ford Fiesta

Kia Rio

Nissan Micra

Opel Corsa

Peugeot 208

Renault Clio

Seat Ibiza

Skoda Fabia

Incentivi utilitarie 2022, prezzi scontati

Non ci resta allora altro da fare che scoprire quali sono i prezzi scontati delle utilitarie da acquistare con gli incentivi.

Sia nel caso di disponibilità di un'auto da rottamare e sia invece senza alcun veicolo da dare in permuta. Per ogni modello indichiamo anche motorizzazione, alimentazione ed emissioni.

Citroen C3 1.2 alimentata a benzina da 110 CV (81 KW) con emissioni pari a 107 grammi per chilometro di anidride carbonica e prezzo di listino di 18.100 euro, da acquistare a 14.600 euro con rottamazione auto e a 16.350 euro senza rottamazione auto

Dacia Sandero 1.5 dCi alimentata a gasolio da 75 CV (55 KW) con emissioni pari a 90 grammi per chilometro di anidride carbonica e prezzo di listino di 9.650 euro, da acquistare a 6.150 euro con rottamazione auto e a 7.900 euro senza rottamazione auto

Ford Fiesta 1.0 alimentata a benzina da 100 CV (74 KW) con emissioni pari a 97 grammi per chilometro di anidride carbonica e prezzo di listino di 18.000 euro, da acquistare a 14.500 euro con rottamazione auto e a 16.250 euro senza rottamazione auto

Kia Rio 1.2 alimentata a benzina da 84 CV (62 KW) con emissioni pari a 109 grammi per chilometro di anidride carbonica e prezzo di listino di 15.400 euro, da acquistare a 11.900 euro con rottamazione auto e a 13.650 euro senza rottamazione auto

Nissan Micra 1.0 alimentata a benzina da 100 CV (74 KW) con emissioni pari a 105 grammi per chilometro di anidride carbonica e prezzo di listino di 15.400 euro, da acquistare a 11.900 euro con rottamazione auto e a 13.650 euro senza rottamazione auto

Opel Corsa 1.2 alimentata a benzina da 100 CV (74 KW) con emissioni pari a 96 grammi per chilometro di anidride carbonica e prezzo di listino di 16.550 euro, da acquistare a 13.050 euro con rottamazione auto e a 14.800 euro senza rottamazione auto

Peugeot 208 1.2 B 100 CV alimentata a benzina da 100 CV (75 KW) con emissioni pari a 97 grammi per chilometro di anidride carbonica e prezzo di listino di 17.650 euro, da acquistare a 14.150 euro con rottamazione auto e a 15.900 euro senza rottamazione auto

Renault Clio 1.5 alimentata a gasolio da 115 CV (85 KW) con emissioni pari a 95 grammi per chilometro di anidride carbonica e prezzo di listino di 19.850 euro, da acquistare a 16.350 euro con rottamazione auto e a 18.100 euro senza rottamazione auto

Seat Ibiza 1.0 alimentata a benzina da 115 CV (85 KW) con emissioni pari a 108 grammi per chilometro di anidride carbonica e prezzo di listino di 17.750 euro, da acquistare a 14.250 euro con rottamazione auto e a 16.000 euro senza rottamazione auto

Skoda Fabia 1.0 alimentata a benzina da 110 CV (81) con emissioni pari a 106 grammi per chilometro di anidride carbonica e prezzo di listino di 17.020 euro, da acquistare a 13.520 euro con rottamazione auto e a 15.270 euro senza rottamazione auto