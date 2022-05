Le città e i quartieri più ricchi in Italia secondo le ultime statistiche aggiornate 2022

Le grandi città metropolitane ma non solo: da Milano a Roma, a Torino, Bari, Bologna le città più ricche di Italia

Quali sono le città e i quartieri più ricchi in Italia? Da Milano a Roma passando per Bologna, Firenze, Venezia, Genova, Torino, Parma, Trieste, Bari, Lecce: stando agli ultimi dati emersi da recenti ricerche, sarebbero queste le città più ricche di Italia, in cui i cittadini dichiarano redditi alti, che arrivano a superare il milione di euro, e dove, sembrerebbe, si vive bene secondo diversi parametri, da qualità della vita, a servizi e opportunità offerte, a offerte formative per percorsi di studio, sia scolastici che universitari, a collegamenti con altre città e regioni.



Quali sono le città e i quartieri più ricchi in Italia? Vive in Italia per tanti è una fortuna e un privilegio. Viviamo in uno dei Paesi più belli del mondo, culla della civiltà e della storia, ricco di arte, storia, meraviglie da ammirare, città e luoghi da non perdere, con una qualità della vita decisamente alta, se si pensa a cibo, possibilità di scegliere tra mare, montagna, laghi, fiumi. Tanti invidiano il nostro Paese nonostante altrettanti italiani abbiano diverse critiche da muovere al sistema di vita italiano.

Ciò che forse fa la differenza è dove si vive: in Italia c’è una gran bella differenza di vita tra grandi città, più piccole città capoluoghi e piccoli paesi di provincia. E si tratta di una differenza che può essere abissale. Basti pensare a stile e ritmi di vita di una grande metropoli come Milano e alla vita che invece si conduce in un piccolo paese di mare della Calabria, per esempio. Vediamo allora quali sono città e quartieri più ricchi in Italia?

Il costo della vita nelle stesse città citate sembra essere alto, tanto quanto i costi delle case. E passando ai singoli quartieri più ricchi delle grandi e ricche città di Italia, a Milano domina sempre il Centro città e via Monte Napoleone con il Quadrilatero della Moda, seguito dal nuovo quartiere City Life e dai quartieri Indipendenza-Risorgimento e Monforte-Ticinese, dove si concetrano redditi per circa 75-80mila euro all’anno.

Indietro i quartieri Bicocca e NoLo (Noth of Loreto che comprende le zone di Turro, Gorla, Precotto, Villa San Giovani) e zona Corso Lodi- Porta Romana.

Spostandoci a Roma, il quartiere più ricco resta sempre quello dei Parioli, seguito dal Centro città e dai quartieri Trieste, Flaminio, Balduina, Salario, Monte Mario e Monte Sacro, la zona della Capitale tra le più ambite e ricercate, ricca e piena di costruzione di edifici storici e di pregio.

E’ Santo Stefano il quartiere più ricco di Bologna, in zona Murri, dove si concentrano i ricchi della città con redditi superiori ai 120 mila euro l’anno. A seguire ci sono i Colli e la zona del Centro Città.

Tra i quartieri più ricchi di Torino, invece, ci sono Centro Storico, il Quadrilatero Romano (zona è ricca di attività commerciali e culturali), Crocetta, San Paolo, San Salvario, Dante e Valentino. I quartieri più ricchi di Bari sono, invece, Centro città- zona Umbertina e Poggiofranco, verso la periferia, quartiere in prepotente ed elegante crescita.