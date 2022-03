Cambiare pastiglie dei freni? Migliori modelli, marche, costi e criteri scelta nel 2022

Come scegliere al meglio per pastiglie per freni auto e quali sono i costi da considerare: migliori modelli attualmente disponibili

Quali sono le migliori pastiglie per freni auto? Stando ai modelli di pastiglie freni attualmente disponibili sul mercato, possiamo dire che le migliori pastiglie per freni auto aggiornate al 2022 sono certamente quelle a marchio Brembo, Bosch, Ferodo, Ate Ceramic, i cui costi, in media, si aggirano sui 70-80 euro.



Quali sono le migliori pastiglie per freni auto? Le pastiglie dei freni sono una delle parti del sistema frenante di un’auto, fondamentale perché il sistema frenante funzioni perfettamente e da combinare con pinze freno e dischi freno.

Scegliere e cambiare le pastiglie freni sono operazioni importanti per guidare un’auto in sicurezza, senza problemi e, per esseri sicuri che siano montate nel modo giusto, è sempre meglio affidarsi ad un tecnico specializzato esperto che sappia come lavorare al meglio. E’, tuttavia, possibile cambiare le pastiglie dei freni della propria auto anche in piena autonomia se si conoscono i passaggi da seguire e non è poi così difficile. Vediamo allora quali sono le migliori pastiglie per freni attualmente disponibili sul mercato.

Migliori pastiglie per freni auto come sceglierle

Per scegliere al meglio le pastiglie per freni per la propria auto il primo criterio da seguire è certamente quello del modello dell’auto che si ha. Per ogni modello d’auto esiste, infatti, un modello di pastiglie per freni da montare, in modo che si adattino perfettamente al diverso sistema frenante su cui vengono montate.

Altro criterio da considerare per la scelta delle migliori pastiglie per freni auto è il materiale di cui sono fatte. Attualmente sono, infatti, disponibili sul mercato sia pastiglie per freni in ceramiche, fatte in argilla cotta e fibre di rame, ideali per condizioni guida normali, poco adatte per la guida in ambienti molto freddi o di mezzi pesanti e ottimali per la guida sia in citta che in autostrada; e pastiglia semi metalliche, realizzate con rame, ferro, acciaio e grafite, ideali per auto più sportive.

Per scegliere le migliori pastiglie per freni auto altri criteri da considerare sono le dimensioni della pastiglia, che non devono mai essere superiori a quelle dell’originale in spessore, altezza e larghezza, e il marchio, che garantisce la qualità del prodotto.

Quali sono migliori pastiglie per freni auto

Sono attualmente disponibili sul mercato diversi modelli di pastiglie auto per freni e le migliori risulterebbero quelle a marchio Brembo, Bosch, Ferodo, Ate, Textar, Stark, Jurid, Lucas, Pagid e Remsa.

Volendo fare una carrellata delle migliori pastiglie per freni auto, spiccano le seguenti:

Brembo, pastiglie freni conformi alla normativa ECE-R90, che propone modelli di alta qualità, equivalenti OE, capaci di garantire ottime prestazioni, anche in caso di temperature molto elevate, realizzate con ottimi materiali, in grado di ridurre vibrazioni a causa di brusche frenate, come le P 85 020, realizzate con aggiunta di speciali piastre anti- stridio per contrastare ogni tipo di rumore, con tecnologia di pressofusione per garantire la stretta aderenza della pastiglia alla guarnizione d’attrito e materiali resistenti alle abrasioni;

Bosch, il cui kit comprende sia le pastiglie e sia i dischi per i freni, caratterizzate da ottima qualità, materiale d’attrito perfetto per qualsiasi veicolo, con lo strato intermedio realizzato con materiali isolanti per ridurre al minimo il trasferimento del calore, ottima aderenza;

Ferodo FDB 1617, pastiglie che rispettano la normativa OE, ideali per moltissimi modelli di auto, realizzate con materiali appositi per ridurre al minimo la polvere del freno prodotta durante la frenata e per resistere a temperature estreme, sia fredde che calde;

ATE Ceramic 13047028202, pastiglie freni realizzate con un rivestimento in ceramica che permette di ridurre al minimo le polveri e contrastare l’eccessiva e precoce usura, in modo da durare a lungo in condizioni di normale utilizzo e diminuire i costi di manutenzione, garantendo, allo stesso tempo, sicurezza e ottime prestazioni dell’intero impianto frenante.

Prezzi medi 2022 pastiglie per freni auto

Per quanto riguarda i prezzi medi necessari per l’acquisto di pastiglie per freni auto, considerando che la vita media delle pastiglie dei freni è di circa 30 / 40 mila km per un’auto nomale, il prezzo si aggira sui 70-80 euro. Per allungare il più possibile la vita delle pastiglie freni, basta fare regolarmente una corretta manutenzione dell’impianto frenante dell’auto.