Le nuove citycar e utilitarie 2022 preferite dagli italiani. Modelli e marche più comprate

Una spinta all'acquisto di citycar e utilitarie è arrivata dal programma di incentivi che ha subito sul finire dell'anno una intensificazione con l'obiettivo di lanciare le vendite.

Sono i numeri a rivelare a quali sono i modelli di city car e di utilitarie più apprezzate dagli italiani. Quelli cioè in grado di coniugare qualità e prezzo e rispondere alle esigenze richieste.

Non c'è dubbio che i 12 mesi dello scorso anno si siano rivelati più complessi del previsto e di quanto i peggiori incubi lasciavano immaginare.

Tuttavia il mercato si è rimesso in moto tra mille difficoltà rivelando in maniera chiara i modelli che hanno riscosso maggiore successo.

Scopriamo allora tutti i dettagli e più precisamente:

Modelli e marche city car 2022 più comprate dagli italiani

Modelli e marche utilitarie 2022 più comprate dagli italiani

Andando quindi alla ricerca delle city car 2022 più comprate dagli italiani, davanti a tutti si piazza Fiat Panda. E come è possibile notare dalla classifica relativa al segmento A, la distanza con i diretti inseguitori è molto pronunciata.

Fiat Pianda è l'unico modello che ha superato il tetto di 100.000 unità vendute e qualunque sia la versione scalta, è sempre dotata di autoradio, climatizzatore, airbag testa, antifurto, vetri elettrici anteriori, indicatore temperatura esterna, radio Dab.

Il tre cilindri con sistema mild hybrid è un punto di forza della city car per via della sua brillantezza che garantisce piacevolezza nella guida ed efficienza.

Al secondo posto si colloca Fiat 500 con poco più di 30.000 modelli comprati in Italia. Punto in comune con Fiat Panda c'è la disponibilità della variante mild hybrid ovvero l'ibrido leggero in cui una piccola unità elettrica accompagna il propulsore termico.

Ecco quindi che 4 modelli superano la soglia di 10.000 unità vendute (Toyota Aygo, Suzuki Ignis, Volkswagen up! e Hyundai i10). A chiudere la top ten ci pensano quindi Kia Picanto, Citroen C1, Renault Twingo e Peugeot 108.

Fiat Panda: 110.465 unità immatricolate

Fiat 500: 31.409 unità immatricolate

Toyota Aygo: 14.387 unità immatricolate

Suzuki Ignis: 11.361 unità immatricolate

Volkswagen up!: 11.254 unità immatricolate

Hyundai i10: 10.724 unità immatricolate

Kia Picanto: 9.551 unità immatricolate

Citroen C1: 8.024 unità immatricolate

Renault Twingo: 6.061 unità immatricolate

Peugeot 108: 5.047 unità immatricolate

Modelli e marche utilitarie 2022 più comprate dagli italiani

Anche nel caso delle utilitarie 2022 più comprate dagli italiani, il primo posto della classifica è occupato da un veicolo Fca ovvero Lancia Ypsilon (anche in versione mild hybrid e sempre con climatizzatore, airbag testa, bluetooth, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, radio Dab) con oltre 40.000 modelli immatricolati. Il podio si completa con Renault Clio, realizzata anche solo elettrica, e Toyota Yaris.

Quest'ultima è quindi tallonata da Renault Captur. La casa automobilistica francese spiega che il sistema ibrido si ispira a quelli di utilizzo e recupero dell'energia presenti nei motori di Formula Uno.

Si attiva tramite il selettore del cambio che aumenta il livello di frenata rigenerativa quando si alza il piede dal pedale dell'acceleratore, dando la possibilità di guidare proprio come un veicolo elettrico completo.

Lancia Ypsilon: 43.033 unità immatricolate

Renault Clio: 31.653 unità immatricolate

Toyota Yaris: 29.608 unità immatricolate

Renault Captur: 29.299 unità immatricolate

Citroen C3: 28.101 unità immatricolate

Opel Corsa: 24.534 unità immatricolate

Ford Puma: 24.135 unità immatricolate

Peugeot 208: 22.423 unità immatricolate

Volkswagen T-Cross: 23.121 unità immatricolate

La graduatoria delle utilitarie più comprate dagli italiani nell'ultimo anno vede quindi la presenza di Citroen C3, Opel Corsa, Ford Puma, Peugeot 208 e Volkswagen T-Cross. In tutti i casi la quantità di modelli venduti varia tra 23.000 e 28.000 unità.