Migliori auto compatte ibride 2022. Confronto prezzi, modelli e marche

Se c'è qualcosa che non manca è proprio la varietà di scelta di auto compatte ibride nel 2022. Punto in comune è anche il buon equipaggiamento proposto in tutte le versioni.

Ci sono anche le auto compatte a rappresentare un interessante richiamo per gli italiani. Lo sono per via delle praticità che sono in grado di offrire, a cui aggiungere costi contenuti ed estrema flessibilità.

In pratica si le compatte si rivelano adatte sia nel contesto urbano che per le percorrenze extraurbane. Vediamo allora quali sono alcune delle proposte ibride più interessanti sul mercato:

Auto compatte ibride 2022, quali sono le migliori

Confronto auto compatte ibride: prezzi, modelli e marche

Dalla rinnovata versione ibrida della piccola Fiat 500 all'evergreen Ford Fiesta fino ad arrivare alle scalpitanti Mazda 2 e Kia Rio Mild Hybrid, ma anche alla rivisitazione di Honda Jazz Hybrid e Hyundai i20.

Mazda 2

Honda Jazz Hybrid

Fiat 500 hybrid

Hyundai i20

Ford Fiesta ibrida

Kia Rio Mild Hybrid

Disponibile solo in versione ibrida, Mazda 2 è mossa dal motore 1.5 Skyactiv-G M Hybrid Evolve. Con 5 porte per 5 posti è lunga 407 cm, larga 170 cm, alta 150 cm con un bagagliaio da 280 a 950 litri. Propone di serie autoradio, climatizzatore, fari Led, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, frenata di emergenza, bluetooth, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, riconoscimento pedone, radio Dab. Prezzo da 18.300 euro

Dal punto di vista prestazionale, Honda Jazz Hybrid (lunga 404 cm, larga 169 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 304 a 1.203 litri) offre una velocità massima di 175 chilometri orari e accelerazione da 0 a 100 in 9,4 secondi. Porta in dote autoradio, climatizzatore, fari Led, fendinebbia, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, airbag laterali, airbag testa, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, radio Dab. Da 22.500 euro.

Fiat 500 hybrid è alimentata da un motore 1.0 litri FireFly tre cilindri con 70 CV con sistema elettrico Bsg (Belt integrated Starter Generator) da 3,6 kW con batteria al litio da 11 Ah. Non è l'equipaggiamento di serie a caratterizzare Fiat 500 hybrid che infatti porta con sé autoradio, climatizzatore, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, vetri elettrici anteriori, radio Dab. Il prezzo è da 15.500 euro.

Hyundai i20 (lunga 404 cm, larga 178 cm, alta 145 cm con un bagagliaio da 352 a 1.165 litri) è sempre dotata in ogni variante di autoradio, clima, cerchi in lega, vernice metallizzata, sensori parcheggio, sensore luci, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, antifurto, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, retrocamera, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, riconoscimento pedone.

Ford Fiesta ibrida (lunga 404 cm, larga 174 cm, alta 147 cm con un bagagliaio da 303 a 984 litri) è alimentata dal motore 1.0 EcoBoost Hybrid Start&Stop man. 6 Connect. La compatta statunitense mette sempre in mostra climatizzatore, fari Led, sensore luci, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, avviso cambio corsia, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, radio Dab. Il prezzo di partenza di Ford Fiesta ibrida è di 20.700 euro.

Kia Rio Mild Hybrid è una compatta 5 porte 5 posti alimentata dal motore 1.0 t-gdi mhev dct gt line. Offre climatizzatore, fendinebbia, sensore luci, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, bluetooth, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, radio Dab. Il prezzo di listino è da 18.000 euro.