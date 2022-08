Migliori auto ibride per la città 2022. Modelli, marche e prezzi a confronto

I sistemi ibridi plug-in utilizzano batterie più grandi con maggiore efficacia e permettono alle auto per la città di effettuare viaggi brevi senza produrre emissioni locali.

Quali sono le migliori auto ibride 2022 per la città? Tra le migliori auto ibride per la città 2022 ci sono Fiat Panda, Fiat 500, Suzuki Swift, Toyota Yaris, Mini Countryman.

Anche l'affidabilità e la longevità sono migliorate in quanto molte auto ibride fanno sempre meno riferimento al motore a combustione. Di solito possono utilizzare la frenata rigenerativa in città per risparmiare l'usura anche su pastiglie e dischi.

Nessuna soluzione è ancora perfetta, ma le piccole auto ibride possono davvero offrire il meglio di entrambi i mondi per la guida in città a emissioni zero e la libertà di allontanarsi dall'ambiente urbano. Vediamo quindi:

Auto ibride 2022: migliori modelli per la città

Modelli auto ibride: marche e prezzi a confronto

Di solito funzionano anche come ibridi in serie, riducendo le emissioni e il consumo di carburante in più situazioni e ricaricando la batteria con energia che altrimenti andrebbe sprecata.

Tuttavia, le grandi batterie necessarie aggiungono peso e riducono lo spazio, quindi non sono ideali per le auto più piccole e sono spesso meno economiche di un diesel per un utilizzo ad alto chilometraggio.

Fiat Panda

Fiat 500

Suzuki Swift

Toyota Yaris

Mini Countryman

Tra i 2 modelli di auto ibride più interessanti in questo 2022 ci sono naturalmente le nuove versioni mild-hybrid di Fiat 500 e Fiat Panda. Entrambe le vetture sono dotate di un nuovo motore a benzina da 1,0 litri con tecnologia ibrida leggera per ridurre le emissioni e il consumo di carburante.

Il propulsore affiancato da un motore elettrico da 12 volt con generatore di avviamento a cinghia accoppiato a una piccola batteria è collocato sotto al cofano di entrambe le auto. Il nuovo motore a tre cilindri sostituisce il precedente da 1,2 litri che è stato utilizzato nelle piccole Fiat da oltre un decennio.

Il sistema consente al motore di spegnersi a basse velocità in modo che l'auto possa scivolare silenziosamente fino a fermarsi. Quando si frena, l'energia viene immagazzinata nel sistema BSG, che viene quindi utilizzata per riavviare il motore quando si innesta la frizione. Il prezzo è da 13.900 euro per Fiat Panda mild hybrid e da 15.300 euro per Fiat 500 mild hybrid.

Come se avere un ottimo rapporto tra qualità e prezzo non fosse abbastanza buono, Suzuki Swift è anche molto divertente. Lo sterzo reattivo nelle curve rendono piacevole la guida. Il sistema ibrido non influisce molto sull'auto, poiché è solo un ibrido leggero. Di conseguenza gli spazi occupati sono limitati. Il sistema non può guidare l'auto con l'elettricità pura, ma aumenta la potenza quando si accelera con forza.

Il prezzo di listino di Suzuki Swift ibrida a benzina è da 17.200 euro. Il ricco equipaggiamento si compone di autoradio, climatizzatore, cerchi lega, fari Led, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, airbag laterali, airbag testa, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, retrocamera, monitoraggio angolo cieco, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, riconoscimento pedone, radio Dab.

Toyota Yaris dall'aspetto intelligente offre una qualità costruttiva di auto grandi. Il sistema ibrido può far funzionare l'auto per brevi distanze a bassa velocità con un'alimentazione puramente elettrica.

Yaris è all'altezza quando si tratta di mostrare le qualità di un'auto piccola. È molto adatto per la guida nei centri urbani congestionati ed è anche una delle opzioni più economiche. Per comprare la release ibrida di Toyota Yaris servono almeno 22.000 euro.

Mini Countryman PHEV non è esattamente minuscola, ma è comunque uno dei modelli di suv urbani più piccoli con una trasmissione plug in. Lo stile desiderabile nasconde un'ingegneria di tutto rispetto poiché i motori a benzina ed elettrici da 218 CV spingono la Countryman a trazione integrale a 100 chilometri orari in 6,8 secondi.

Materiali piacevoli e tattili e forme interessanti incontrano display hi-tech negli interni del Countryman, per un ambiente futuristico ma comunque accogliente. Da 40.600 euro.