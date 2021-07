Migliori auto usate elettriche 2021 per prezzi-qualità. Lista modelli e marche aggiornata

Scegliere un'auto elettrica usata può essere una mossa intelligente. Con meno parti mobili di un motore, un veicolo alimentato a batteria è più affidabile e di facile manutenzione.

Auto elettriche usate, quali sono le migliori 2020-2021? Tra le auto elettriche usate da consigliare rientrano certamente Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf, Kia e-Niro e Hyundai Ioniq Electric. Per chi vuole fare un passo in più ecco Bmw i3, Jaguar I-Pace e Tesla Model S.

Inutile negarlo perché la maggior parte delle auto elettriche 2021 è molto più costosa degli equivalenti modelli a benzina e diesel. Tuttavia essendo questa soluzione presente sul mercato da ormai diversi anni, ce ne sono parecchie sul mercato dell'usato.

Per una piccole city car elettrica possono essere sufficienti anche 6.000 euro, ma naturalmente occorre valutare caso per caso e soprattutto esaminare con estrema attenzione le condizioni della vettura, batteria compresa. Se c'è un motivo per cui questo segmento di mercato sta prendendo piede è per via del miglioramento della tecnologia delle batterie.

A oggi è molto migliore di quanto non fosse in passato e di conseguenza la quantità di chilometri che è possibile percorrere con una carica è notevolmente aumentata. Le batterie non perdono capacità così rapidamente, anche se è inevitabile che la durata sia leggermente inferiore rispetto a quelle nuove di zecca.

Ecco perché scegliere un'auto elettrica usata può essere proprio oggi una mossa intelligente. Con molte meno parti mobili di un motore, un veicolo alimentato esclusivamente a batteria dovrebbe essere più affidabile e di facile manutenzione.

Inoltre, l'esperienza di guida è fluida e silenziosa, c'è un'accelerazione rapida e le emissioni di anidride carbonica sono azzerata. Vediamo allora con più attenzione

Auto elettriche usate, le migliori 2021

Altri modelli e marche auto usate elettriche

Mini elettrica porta tutto il divertimento che ci si aspetta dal marchio nel segmento dei veicoli elettrici compatti. Adotta il propulsore della BMW i3S, conferendole 181 CV e 199 Nm di coppia di tutto rispetto. Le prestazioni sono notevolmente più elevate di molte delle auto di questo segmento di mercato. Tuttavia siamo davanti a un'auto con un bagagliaio piuttosto piccolo, i cui sedili posteriori sono difficili da raggiungere e poco utili.

Tutti i soliti segni distintivi del marchio francese trovano spazio nella DS 3 Crossback E-Tense: l'esterno distintivo, l'interno un po' esagerato ma sfarzoso e una buona dose di prestazioni. Si tratta di un veicolo elettrico un po' meno ordinario e in grado di distinguersi, anche se l'impegno di spesa richiesto, anche nel caso del mercato dell'usato, è superiore.

Honda E è una compatta innovativa in vari motivi. Un motore montato posteriormente promette efficienza mentre le sospensioni completamente indipendenti propongono sofisticatezza di guida e maneggevolezza di un'auto più grande. La E è disponibile nelle forme da 134 CV e 152 CV, ma nessuna delle due ha la capacità della batteria dei rivali. L'auto si sente morbida, composta e facile da usare, con uno sterzo che ha raggio di sterzata stretto e prestazioni moderate ma reattive.

Mazda MX-30 è un'altra proposta accattivante. È ragionevolmente spazioso all'interno, ha un corpo da suv che è molto alla moda ed è rifinito con materiali interessanti che conferiscono all'abitacolo un'atmosfera singolarmente accogliente e piacevole. Le sospensioni trasferiscono il peso in curva ricordano davvero l'auto sportiva MX-5. È possibile caricare fino a 50 kW

L'esperienza di guida di Opel Corsa-e combina una lunga autonomia della batteria quotidiana con una buona maneggevolezza e una guida confortevole, mentre anche la compatibilità di ricarica rapida da 100 kW CC di serie dovrebbe essere un punto a favore.

Impensabile non includere la Nissan Leaf tra le auto elettriche usate da consigliare. Si tratta di uno dei primi modelli di vetture alimentate a batteria e ogni generazione si è sempre mostrata affidabile. La casa automobilistica giapponese ha dato uno stile familiare e moderno.

C'è molta tecnologia a bordo già dal modello entry-level, considerando la presnza di navigatore satellitare, telecamera per la retromarcia e cruise control. Insomma, è evidente che le auto elettriche hanno percorsa molta strada in termini di miglioramenti e progressi e anche i modelli usati hanno molte carte vincenti da giocare.

Pensiamo ad esempio a Volkswagen e-Golf, ideale per chi ha un chilometraggio annuale piuttosto contenuto e punta al risparmio dei costi. Stiamo parlando di una vera Golf con tutte le qualità e le specifiche che caratterizzano il modello tradizionale.

Ecco quindi un abitacolo ben costruito e i materiali quasi premium. L'infotainment è buono, l'auto è e confortevole e c'è molto spazio. Peccato solo per il bagagliaio ridotto, anche se la capacità di 341 litri è comunque molto ben sfruttabile.

Renault Zoe è stata di recente aggiornata ed ecco che la versione precedente rientra tra le opzioni di auto elettriche da prendere in considerazione, sebbene la batteria sia più piccola e sia priva della ricarica rapida.

Sale la qualità con Bmw i3, uno dei veicoli elettrici più avanzati di sempre. Leggero e con ottime prestazioni, dà il meglio di sé in città.

Jaguar I-Pace è la dimostrazione che le auto elettriche possono essere molto divertenti da guidare oltre che ecologiche e silenziose. Il tutto senza dimenticare l'ampia autonomia che è in grado di assicurare.

Comfort e raffinatezza per Hyundai Ioniq Electric, ma anche autonomia a sufficienza per gli spostamenti settimanali e un sicuro risparmio economico nel caso in cui si opti per un modello usato. Per chi è alla ricerca di esclusività, Tesla Model S è più di una semplice opzione.

Questa è l'auto che ha reso il motore elettrico premium e ha costretto i concorrenti a costruire veicoli elettrici più esclusivi. Dalla sua ci sono desiderabilità, tecnologia e prestazioni eccellenti.

Alcuni modelli sono dotati di ricarica gratuita a vita sulla rete Supercharger di Tesla. Kia e-Niro si rivela interessante anche per un'altra ragione. Questa è un'auto più pratica dei modelli ibridi per via della presenza di un grande bagagliaio e molto spazio all'interno. Tra l'altro è anche piacevole da guidare e i costi di gestione sono ridotti.