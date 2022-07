Nuove lauree triennali e magistrali 2022-2023 sempre più specifiche. I corsi aggiornati

Ecco i nuovi corsi di laurea triennali e magistrali sempre più specifici per indirizzi e interessi: quali sono e cosa offrono

Quali sono le nuove lauree triennali e magistrali 2022-2023 sempre più specifiche? Secondo gli ultimi dati, aumentano notevolmente le offerte formative e i corsi di laurea sono tanti ma anche molto specifici, sia per quanto riguarda le lauree triennali, ben 71 dal prossimo anno, sia per quanto riguarda le magistrali, 102 dal prossimo anno, sia per quanto riguarda le lauree a ciclo unico e con 15 novità professionalizzanti e i nuovi corsi specifici di laurea riguardano soprattutto materie relative ad ambiente, tecnologie, materie agroalimentari, economia in settori specifici.

Quali sono le nuove lauree triennali e magistrali 2022-2023 sempre più specifiche? In principio c’erano Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Giurisprudenza, Economia e Commercio, Ingegneria, Architettura, Medicina e Odontoiatria, Veterinaria. Poi il boom dei corsi di laurea interni alle grandi Facoltà e quindi marketing per Economia e Commercio, lingue orientali per Lingue e Letterature Straniere, ecc. ed oggi si assiste ad un vero e proprio susseguirsi di nuovi corsi di laurea, sia triennale che magistrale, sempre più specifici e sempre più moderni. Vediamo allora quali sono i corsi aggiornati offerti dalle diverse nuove lauree triennali e magistrali.

Nuove lauree triennali 2022-2023 quali sono

Nuovi corsi lauree magistrali 2022-2023 sempre più specifici

Partendo dalle lauree triennali, i nuovi corsi specifici in partenza sono quelli in:

Economia sostenibile per le sfide sociali;

Biologia della salute umana e ambientale;

Ingegneria dell’energia elettrica per lo sviluppo sostenibile;

European studies in inglese;

Analisi e gestione dei dati per le imprese;

Assistenza sanitaria;

Filosofia e società contemporanea.

Per quanto riguarda le lauree triennali, triennali, il maggior numero di richieste riguarda i corsi in Ingegneria dell’informazione, compresa Ingegneria dell’informazione per videogame e realtà virtuale, in Scienze dell’economia e della gestione aziendale.

Tra i nuovi corsi specifici delle lauree magistrali ci sono quelli in:

Ospitalità per lo sviluppo turistico sostenibile;

Economia, finanza e sostenibilità o Sostenibilità trasformativa;

Biotechnologies and applied artificial intelligence for health, dedicata esplicitamente agli aspetti più all’avanguardia delle applicazioni delle biotecnologie e dell’intelligenza artificiale alla salute;

Sistemi agricoli sostenibili;

Scienze economico aziendali;

Progettazione e gestione dei sistemi turistici.

Governance e politiche dell’innovazione digitale;

Religioni, storie, culture;

Metodologie e innovazione didattica per le biogeoscienze e per la chimica;

Digital Automation Engineering;

Salute e sport.