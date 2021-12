Nuove leggi ufficiali su smart working in aziende private in vigore dal 2022

Ecco come cambiano le regole sullo smart working nelle aziende privati tra cellulari spenti, straordinari e diritto di recesso.

Smart working in aziende private, quali sono le nuove regole dal 2022? Le nuove regole sullo smart working dal 2022 prevedono la scelta volontaria con diritto di recesso, nessun orario preciso di lavoro all'interno di obiettivi prefissati, l'alternanza può essere a termine o a tempo indeterminato, la possibilità per i lavoratori di disattivare i propri dispositivi, in caso di assenze legittime, la scelta volontaria con diritto di recesso.

Lo smart working è il nuovo concetto di lavoro flessibile che sta prendendo piede anche in Italia. La definizione delle nuove regole per le aziende private consente di fare un ulteriore passo in avanti nelle determinazione di diritti e doveri. L'obiettivo è offrire condizioni di lavoro più agili al fine di sviluppare il coinvolgimento e l'impegno dei dipendenti.

Il mondo del lavoro è cambiato. Le aspettative di dipendenti e clienti, associate all'evoluzione della tecnologia, hanno accelerato la tendenza a lavorare in modo flessibile e agile. Uno dei principali driver di questo cambiamento è la tecnologia.

Ha consentito ai dipendenti di lavorare in remoto. L'opportunità è quella di trovare il giusto equilibrio tra fornire un ambiente che favorisca le relazioni, il lavoro di squadra e la creatività che può derivare dal lavorare a stretto contatto, consentendo allo stesso tempo ai colleghi di lavorare da remoto e in modo più flessibile. Approfondiamo quindi

Smart working in aziende private, quali sono le nuove regole dal 2022

Leggi ufficiali su smart working, la necessità di riorganizzare il lavoro

Smart working in aziende private, quali sono le nuove regole dal 2022

Il mondo del lavoro si è notevolmente evoluto negli ultimi anni, in particolare grazie alle numerose innovazioni e all'avvento di nuove tecnologie. Questo nuovo contesto ha portato a profondi cambiamenti all'interno delle aziende sia a livello di risorse umane che manageriali. Abbiamo così potuto assistere a nuove tendenze, queste ultime sempre più lontane da una gestione vecchio stile, caratterizzata da orari e luogo di lavoro fissi, e basata sul controllo. La prima novità da segnalare per il 2022 è la scelta volontaria con diritto di recesso. Ma non è la sola.

Nessun orario preciso di lavoro all'interno di obiettivi prefissati. Questo criterio è una delle basi dello smart working. I dipendenti desiderano avere un maggiore margine di libertà, in particolare per quanto riguarda l'orario di lavoro, in modo da poter meglio conciliare vita professionale e personale. I datori di lavoro, dal canto loro, sono diventati consapevoli dei problemi, in particolare moderando i vincoli del calendario, non appena il lavoro è ben fatto.

L'alternanza può essere a termine o a tempo indeterminato. Le persone sono al centro dello smart working, che sostiene responsabilità, autonomia e fiducia. Il benessere e la libertà delle persone sono anche caratteristiche di questo approccio, al fine di raggiungere gli obiettivi in ??modo ottimale in particolare attraverso una maggiore creatività. Queste condizioni consentono di contribuire alla soddisfazione dei dipendenti, nonché al loro impegno, punti cruciali che tendono ad una migliore produttività per l'azienda.

Non sono previsti di norma di straordinari. Il vero smart working si caratterizza per la grande libertà di scelta del lavoratore riguardo ai tempi e ai luoghi dello svolgimento del lavoro, nonché dal fatto che l'attività deve essere orientata e valutata sulla base di il raggiungimento degli obiettivi produttivi, concordati con l'imprenditore.

In caso di assenze legittime, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi. Saper cogliere l'opportunità offerta dalla sperimentazione dello smart working per giungere ad una tale riorganizzazione del lavoro consentirebbe di capitalizzare gli evidenti vantaggi che tale sistema presenta, quali una migliore conciliazione tra vita privata e professionale dei dipendenti, una riduzione dei costi o un ulteriore aumento della produttività aziendale.

Il luogo scelto deve consentire la regolare esecuzione della prestazione. È il compito che è essenziale, non il luogo in cui viene eseguito. Questo è tanto più vero per le missioni che richiedono scambi tra colleghi, ed è per questo che i singoli uffici si stanno esaurendo a favore degli spazi aperti, in un'ottica di fluidità di comunicazione.

Leggi ufficiali su smart working, la necessità di riorganizzare il lavoro

È in questo contesto in cui i dipendenti cercano agilità e flessibilità che è emerso lo smart working per le aziende private e la necessità di rivedere le regole in vigore. È un nuovo modo di orientare il lavoro, dove si abbandona la rigidità organizzativa nota fino ad allora, per concentrarsi su idee, progetti e persone.

L'approccio globale non è più verticale, ma trasversale. Lo smart working si baserà su responsabilità individuale, autonomia, interazione e fiducia. Consente così di soddisfare le attuali esigenze e di rendere l'azienda più accogliente.