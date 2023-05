Banche più sicure e meno affidabili 2023 secondo Altroconsumo

Affinché una banca possa essere valutata e considerata sicura o meno, gli indicatori presi in considerazione sono il Common equity Tier 1 e il Total capital ratio

Quali sono le banche più sicure 2023 secondo il nuovo studio? Nella nuova classifica troviamo Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca Generali (gruppo), Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, Banca Malatestiana Credito Cooperativo, Banca Mediolanum (spa), Banca Profilo (gruppo e spa), Banca Santa Giulia, Banco di Sardegna, Bcc dell’Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro, Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Bcc di Leverano, Binck Bank, Biver Banca - CR di Biella e Vercelli, CR di Asti (spa), Cra di Castellana Grotte Credito Cooperativo, Credifriuli Credito Cooperativo, Credito Cooperativo di Brescia, Credito Valtellinese (gruppo), Credito Valtellinese (spa), Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (spa), Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (gruppo), FinecoBank, Iccrea Banca (spa), Mediocredito del Trentino, MPS Leasing e Factoring, Unicredit (spa). La lista completa è molto lunga e comprende anche la graduatoria delle banche meno sicure.

A quale banca conviene affidare i propri risparmi nel 2023? Quali sono gli istituti di credito a cui fare riferimento, soprattutto in un periodo come questo di prolungata emergenza economica-sanitaria? La questione è costantemente d'attualità, come dimostrato non solo dalle richieste dei consumatori. Ma anche dai numerosi studi che a ciclo continuo sono prodotti. Spesso i numeri potrebbero significare ben poco se non sono spiegati.

Ecco quindi che per andare incontro ai correntisti e alla legittima esigenza di sapere se i soldi sono al sicuro, l'analisi Bancasicura di Altroconsumo Finanza ordina gli istituti di credito sulla base di un punteggio da 1 a 5. In questo modo sufficiente un colpo d'occhio per comprendere lo stato di salute delle banche.

Più precisamente sono attribuite 5 stelle per punteggi superiori a 200, 4 stelle per punteggi fino a 200, 3 stelle per punteggi fino a 150, 2 stelle per chi ha un punteggio fino a 130, 2 stelle per chi ha un punteggio fino a 130, 1 stella alle banche con punteggio fino a 110. Vediamo quindi tutti i dettagli fra

Affinché una banca possa essere valutata e considerata sicura o meno, gli indicatori presi in considerazione sono il Common equity Tier 1 e il Total capital ratio, di cui la Banca Centrale Europea chiede un livello minimo generale rispettivamente del 10,% e del 7%.

Come fa presente l'associazione senza scopi di lucro, per ottenere 5 stelle viene tenuto in considerazione anche il Texas ratio. Calcolato come rapporto tra i crediti deteriorati e la somma del patrimonio e degli accantonamenti sui crediti, un valore più basso di 1 significa è da considerare positivo.

Se maggiore di 1 è un segnale penalizzante. Ebbene, sulla base di questi due parametri gli istituti di credito più sicuri sono

Provando a dare uno sguardo al trend, Bcc di Staranzano e Villese e Bcc San Marzano di San Giuseppe perdono 1 stella e passano da 5 a 4. All'opposto, BAnca Agricola Popolare di Ragusa, il gruppo Banca Generali, Bcc dell'Altro Tirreno della Calabria-Verbicaro, Bcc di Casalgrasso e Sant'Albano Stura e Bcc nel guadagnano 1, conquistando le ambite 5 stelle di Altroconsumo nella ricerca targata 2023.

Al di là dei risultati economici e del patrimonio delle banche, sempre secondo i precedenti parametri del Common equity Tier 1 e del Total capital ratio, l'analisi Bancasicura di Altroconsumo Finanza individua le banche con il punteggio più basso.

Tra l'altro, Altroconsumo valuta positivamente anche la frequenza con cui sono comunicate le informazioni relative al bilancio. Agli ultimi posti troviamo adesso

Ma attenzione - fa notare Altroconsumo - la situazione è differente sulla base del punteggio ottenuto se superiore o inferiore a 100. Nel primo caso la banca avrebbe ottenuto due stelle in base agli indicatori, ma è stata penalizzata, perché, ad esempio, pubblica i dati solo una volta l’anno.

Nel secondo, che riguarda solo le ultime 2 banche dell'elenco, non ha rispettato i requisiti minimi. Altroconsumo attribuisce grande importanza alla trasparenza e alla tempestività nel fornire informazioni.





