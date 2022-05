Prezzi medi tende da sole e costi montaggio e installazione aggiornati 2022 per vari tipi

Quando si confrontano i costi di una tenda sole è necessario tenere conto di tutti gli aspetti, compresi quelli di montaggio e installazione.

La tenda da sole non è altro che una costruzione esterna che sembra un piccolo tetto, installato sopra la porta oppure sopra una finestra o un balcone. Il prezzo medio di una tenda da sole è compreso tra 50 e 900 euro. Il costo varia da una tenda all'altra perché sono numerosi i fattori che entrano in gioco: marche e produttori, materiale di composizione, dimensioni della tenda.

Il materiale rimane però il fattore che incide maggiormente sul prezzo. La tenda da sole non è di per sé una struttura assolutamente necessaria, ma aggiunge un notevole vantaggio: quello di riparare dalle intemperie. Porta anche altri benefici, ma approfondiamo meglio:

Costi montaggio e installazione tende da sole

C'è anche il vetro tra i materiali per una tenda da sole. Il suo vantaggio? Lascia entrare la luce mentre blocca la pioggia. Il suo prezzo varia da 100 a 600 euro. Il legno è solido e senza tempo. Rimane sempre una scelta saggia a livello funzionale ed estetico. Unico neo è la necessita di manutenzione, poiché teme gli insetti e l'umidità. Il suo prezzo varia da 50 a 450 euro.

Il policarbonato è un materiale sintetico venduto sotto forma di lastre traslucide simili al vetro. Resiste bene agli urti, oltre a essere più economico. Tuttavia, non ha l'aspetto del vetro e risuona come un tamburo sotto le gocce di pioggia. Il suo prezzo varia da 50 a 250 euro.

L'alluminio è leggero e resistente. Non arrugginisce e richiede poca manutenzione. Il suo prezzo va da 100 a 300 euro. Il ferro battuto offre possibilità architettoniche senza precedenti tra forme arrotondate e motivi floreali. Tuttavia, richiede manutenzione poiché è sensibile alla ruggine. Il prezzo varia da 200 a 600 euro. I prezzi di fissaggio delle tende da sole possono variare notevolmente.

L'impegno di spesa per l'installazione può essere molto diverso nei singoli casi e dipende sempre dal tipo di tenda da sole e dalla sua funzione.

In molti casi, al momento dell'acquisto di una nuova tenda da sole, vengono applicati prezzi forfettari speciali per l'installazione o anche i costi di montaggio della tenda da sole sono inclusi nel prezzo di acquisto. Quando si confrontano i costi di una tenda da sole è quindi necessario tenere conto di tutti gli aspetti, compresi quelli di montaggio e installazione.

L'installazione di una tenda da sole è specifica per ogni modello. In genere occorre prima provvedere ad assemblare i componenti del kit, poi a individuare i punti di fissaggio, quindi a forare nei punti segnati nel passaggio precedente, inserire i tasselli e riempirli di resina. Dopodiché inserire le barre filettate e lasciare indurire. Infine posizionare e fissare la tenda da sole con la chiave, avvitando fino al bloccaggio.

Esiste una variante di installazione che avviene su piedini di appoggio, ma anche in questo caso l'installazione richiede un'installazione simile a quella appena descritta. Installare una tenda da sole è relativamente semplice e veloce se si hanno gli strumenti e un buon livello di bricolage. L'alternativa è chiamare un professionista.

In media, un installatore fattura i suoi servizi per un importo compreso tra 100 e 250 euro. Questa è solo un'indicazione stimata, perché c'è una grande variabilità di quotazioni sul mercato. Perché questa disparità di prezzo? Semplicemente perché il prezzo di installazione di una tenda da sole dipende da molti parametri.

Il modello della tenda da sole: la tenda può essere più o meno facile da installare. La natura del lavoro, come rimozione di un vecchio modello o lavoro aggiuntivo. La tariffa oraria dell'installatore: ci sono tante quotazioni quanti sono i professionisti sul mercato. La geolocalizzazione perché vivere in una grande città è sinonimo di aumento dei costi. Alla fine, queste sono molte informazioni da gestire per stabilire un budget.