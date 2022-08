Quale Lancia Ypsilon 2022 scegliere? Versioni, motori, prezzi a confronto

Tutte le versioni di Lancia Ypsilon 2022 sono dotate di serie di climatizzatore, airbag per la testa, bluetooth, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori e radio Dab per una migliore qualità di ascolto.

Quali sono le versioni di Lancia Ypsilon 2022? I modelli Lancia Ypsilon 2022 si differenziano per la scelta dei propulsori. 1.0 ibrido leggero a benzina da 70 CV, 1.2 a Gpl da 69 e 0.9 turbo a metano da 71 CV, da affiancare a uno degli allestimenti disponibili. Si rinnovano i parchi auto, nuovi modelli saltano fuori e le case automobilistiche sono protagoniste di grandi fusioni. Eppure ci sono alcune costanti nel mercato, come Lancia Ypsilon 2022. A oggi la city car è il solo veicolo prodotto da Lancia, uno dei brand gestiti da Fca che a sua volta è adesso parte di Stellantis. Gli aggiornamenti della nuova versione della Ypsilon si sono concentrati sulla griglia e sul sistema multimediale che mostra adesso uno schermo tattile di 7 pollici e guadagna la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Si tratta di ritocchi perché nulla è cambiato sotto al cofano. La scelta dei propulsori è infatti tra l'1.0 ibrido leggero a benzina da 70 CV, l'1.2 a Gpl da 69 e lo 0.9 turbo a metano da 71 CV. Modelli Lancia Ypsilon 2022 ibrida: versioni, motori e prezzi

Modelli Lancia Ypsilon 2022 gpl e metano: versioni, motori e prezzi Modelli Lancia Ypsilon 2022 ibrida: versioni, motori e prezzi La scelta di motorizzazione ibrida leggera per Lancia Ypsilon 2022 è unica 1.0 con 70 CV. La sola differenza fra i tre modelli a listino va cercata negli allestimenti che incidono sul prezzo di finale ma non su performance e consumi. Il ventaglio delle possibilità si compone degli allestimenti Silver, Gold e Maryne. 1.0 Hybrid con allestimento Silver e 70 CV, 163 chilometri orari di velocità massima, consumo di 18,2 chilometri per litro, emissioni CO2 di 90, prezzo di 14.700 euro

1.0 Hybrid con allestimento Gold e 70 CV, 163 chilometri orari di velocità massima, consumo di 18,2 chilometri per litro, emissioni CO2 di 90, prezzo di 16.000 euro

1.0 Hybrid con allestimento Maryne e 70 CV, 163 chilometri orari di velocità massima, consumo di 18,2 chilometri per litro, emissioni CO2 di 90, prezzo di 16.700 euro Su strada i 70 CV del tre cilindri con sistema mild hybrid a 12 V di questa piccola ed elegante auto assicurano una buona vivacità associata a consumi ridotti. Tutte le versioni di Lancia Ypsilon 2022 sono dotate di serie di climatizzatore, airbag per la testa, bluetooth, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori e radio Dab per una migliore qualità di ascolto. Modelli Lancia Ypsilon 2022 gpl e metano: versioni, motori e prezzi Le alternative alla Lancia Ypsilon 2022 mild hybrid sono i modelli bifuel alimentai a gpl e a metano, con allestimenti Silver e Gold. Queste opzioni sono pensate per gli automobilisti che percorrono un maggior numero di chilometri all'anno, tenendo conto che il prezzo di listino è leggermente superiore rispetto ai modelli ibridi. Non cambiano però le misure e lo spazio interno. 1.2 Gpl Ecochic con allestimento Silver e 69 CV, 159 chilometri orari di velocità massima, consumo di 13,9 chilometri per litro, emissioni CO2 di 117, prezzo di 16.200

1.2 Gpl Ecochic con allestimento Gold e 69 CV, 159 chilometri orari di velocità massima, consumo di 13,9 chilometri per litro, emissioni CO2 di 117, prezzo di 17.500 Scegliere Lancia Ypsilon 2022 significa contenere le spese per il rifornimento e di conseguenza si rivela una decisione ancora più strategica per chi utilizza l'auto quasi esclusivamente su percorsi urbani. Sono due le varianti a listino, differenti solo per l'allestimento: 0.9 a metano TwinAir con allestimento Ecochic Silver e 71 CV, 160 chilometri orari di velocità massima, consumo di 28,5 chilometri per kg, emissioni CO2 di 97, prezzo di 17.900 euro

0.9 a metano TwinAir con allestimento Ecochic Gold e 71 CV, 160 chilometri orari di velocità massima, consumo di 28,5 chilometri per kg, emissioni CO2 di 97, prezzo di 19.200 euro Qualunque sia la scelta tra ibrido, metano e gpl, questa auto non brilla per equipaggiamento di Adas ovvero dei sistemi di sicurezza che stanno prendendo piede su tutti i veicoli. Per intenderci, manca pure la frenata automatica. Tra gli optional per Lancia Ypsilon ci sono autoradio, cerchi in lega, vernice metallizzata, interni pregiati, navigatore satellitare, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità e airbag laterali.