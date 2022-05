Quali sono le lauree che danno più possibilità di lavoro in Italia secondo ricerche e studi 2022 aggiornati

Ingegneria, architettura, informatica ma anche medicina: quali sono le lauree che offrono più possibilità di trovare lavoro

Quali sono le lauree che danno più possibilità di lavoro in Italia? Secondo studi aggiornati 2022, le lauree più richieste che registrano il maggiore tasso di occupazione entro i cinque anni successivi alla laurea sono soprattutto ingegneria, architettura, medicina, odontoiatria, veterinaria, professioni sanitarie, economia e statistica, chimica e farmacia, agraria, economia e marketing, giurisprudenza, in Lingue, traduttori e interpreti.



Quali sono le lauree che danno più possibilità di lavoro in Italia? Avere una laurea non sempre si traduce nella possibilità di trovare un buon lavoro che sia adeguato agli studi fatti, alle aspettative di chi ha conseguito la laurea e soprattutto remunerato tanto da soddisfare chi per tanti anni ha studiato con un unico obiettivo: trovare un bel lavoro, gratificante e ben pagato.

Per riuscire a trovare subito lavoro in Italia e con buoni stipendi bisogna, infatti, seguire soprattutto specifici percorsi di studio. Vediamo allora quali sono le lauree migliori che permettono di accedere più facilmente e più velocemente nel mondo del lavoro nel nostro Paese.

Lauree che danno più possibilità di trovare lavoro in Italia

Lauree in Italia che danno meno possibilità di trovare di lavoro

Lauree che danno più possibilità di trovare lavoro in Italia

Ingegneria, architettura, informatica ma anche medicina, giurisprudenza ed economia e marketing: sono queste le lauree che, secondo recenti ricerche e statistiche, offrono più possibilità di trovare lavoro in Italia.



In particolare, secondo studi aggiornati 2022, le lauree più richieste che registrano il maggiore tasso di occupazione entro i cinque anni successivi alla laurea sono le seguenti:

ingegneria;

medicina;

odontoiatria;

professioni sanitarie;

architettura;

economia e statistica;

chimica e farmacia;

agraria;

economia e marketing;

giurisprudenza;

veterinaria;

in Lingue, traduttori e interpreti;

scienze motorie;

geo-biologia e biotecnologia.



Lauree in Italia che danno meno possibilità di trovare di lavoro

Al pari delle tipologie di lauree appena riportate che offrono più possibilità di lavoro, sia come opportunità disponibili, si pensi che la laurea in giurisprudenza è l’unica che permette di accedere ad ogni genere di concorso pubblico, ci sono anche lauree che con il tempo, secondo le recenti ricerche, sono state molto declassate e pur offrendo una grande preparazione culturale non permettono di trovare facilmente lavoro, perché si tratta di lauree collegate a materie per cui c’è poca offerta in Italia.

Le lauree che danno meno possibilità di trovare lavoro sono soprattutto:

lettere e filosofia;

storia;

artistica;

psicologia:

matematica.