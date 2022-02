Quando non si può scrivere in stampatello e cosa si rischia se si fa secondo leggi 2022

Scrittura di un testamento olografo, firma autentica di documenti, prove di concorso: quando si può e non si può usare scrittura in stampatello

Quando si può scrivere in stampatello? Secondo le leggi 2022 in vigore, sono pochissimi i casi in cui non si può scrivere in stampatello come divieto assoluto, per cui l’uso dello stampatello non implica alcun rischio nella maggior parte dei casi in cui è richiesta la scrittura. Vale lo stampatello per la scrittura di un testamento olografo, per una firma autentica su un documento ma non, secondo il Consiglio di Stato, per prove di un concorso pubblico.



Quando non si può scrivere in stampatello? La possibilità di scrivere in stampatello è una questione che solleva da tempo dubbi sulla validità di questo tipo di scrittura a cui, a dire il vero, ben poco siamo abituati. Per la stesura di documenti, prove scritte, firme, siamo tutti abituati ad usare il corsivo e spesso ci si chiede se l’uso dello stampatello sia vietato dalla legge e quando. Vediamo allora quali sono i casi in cui per legge non si può scrivere in stampatello e cosa si rischia quando si fa.

Scrivere in stampatello un testamento olografo è possibile o no

Il testamento olografo si può scrivere in stampatello, invece. Secondo le leggi 2022 in vigore, un testamento olografo per essere valido e non impugnabile deve esser:

rigorosamente scritto a mano anche in stampatello dal solo testatore, perchè l’olografia il primo requisito fondamentale di questo testamento e se risulta invece scritto con la macchina da scrivere o stampato con il computer, anche se firmato e datato è nullo;

sottoscritto (in calce) dal testatore alla fine e se consta di più pagine deve essere sottoscritta ogni pagina, per evitare qualsiasi forma di interpretazione;

indicare chiaramente i nomi degli eredi dei beni del testatore;

riportare la data scritta a mano, con giorno, mese e anno, pena la nullità del testamento stesso.

Si può scrivere in stampatello ad un concorso pubblico?

Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore 2022, il Consiglio di Stato ha chiaramente stabilito che non si può usare lo stampatello nello svolgimento di prove di un concorso pubblico perché non può essere considerato un segno grafico di riconoscimento e questo vale sia per lo stampatello maiuscolo e sia per lo stampatello minuscolo.

Tuttavia, secondo il Tar Abruzzo, l'uso dello stampatello può essere una modalità d’uso permessa perchè risponde al timore del candidato che la sua scrittura in corsivo non venga compresa con il rischio di compromettere la prova.

Quando la firma in stampatello si può usare secondo la legge

Altra questione è sempre dubbiosa relativa all’uso dello stampatello è quella della firma. Secondo la legge, firmare in stampatello piuttosto che in corsivo non è illegale e la stessa Corte di Cassazione ha stabilito che la firma in stampatello è valida e legale e anche per gli atti processuali.

La sottoscrizione di un atto processuale deve essere, infatti, autografa e questa caratteristica non viene meno se nome e cognome sono scritte in stampatello.