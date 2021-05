Quanti Km si possono fare con un'auto Mild Hybrid? Modelli e marche 2021 a confronto

Un motore ibrido leggero è il modo più semplice per ottenere una spinta elettrica per un motore a benzina o diesel. Tuttavia è anche il livello più basso di elettrificazione.

Auto mild hybrid, quanti km può fare? In termini di percorrenza, un'auto mild hybrid può presentare significative differenze rispetto allo stesso veicolo alimentato esclusivamente con un propulsore termico, anche di diverse decine di chilometri.

Un ibrido leggero ovvero un'auto mild hybrid si guida allo stesso modo di un tradizionale veicolo alimentato a benzina o diesel. Chi ha una vettura con sistema start&stop che spegne il motore quando l'auto è ferma ottiene vantaggi simili a quelli di un sistema mild hybrid.

Tagliando il motore ogni volta che non è necessario e riducendo la necessità per il motore di alimentare tutti gli accessori, un sistema ibrido leggero può migliorare il risparmio di carburante fino a circa il 20%. Cerchiamo di andare oltre e dunque comprendere quanti chilometri si possono percorrere con un'auto mild hybrid. Approfondiamo allora:

Auto mild hybrid, quanti km può fare

Funzionamento auto mild hybrid per risparmiare carburante

A differenza di un veicolo completamente ibrido, che può percorrere brevi distanze a basse velocità esclusivamente con l'elettricità, un'auto mild hybrid non funziona mai come un veicolo elettrico.

Consente al veicolo di spegnersi durante la marcia per inerzia o in frenata, elimina le trasmissioni a cinghia necessarie per far funzionare determinati componenti e alimenta le architetture elettriche più robuste richieste dalle moderne tecnologie dei veicoli. Di conseguenza, un ibrido leggero può essere fino al 20% più efficiente in termini di consumo di carburante rispetto allo stesso veicolo senza questo tipo di propulsione.

Un piccolo motore elettrico assiste il motore a benzina o diesel riducendo la quantità di lavoro che il motore deve fare. Tuttavia, a differenza di un veicolo ibrido normale o plug-in, il motore elettrico di un ibrido leggero non può guidare il veicolo stesso: il motore a benzina o diesel guida sempre le ruote. Ciò significa anche che il mild hybrid funziona con un cambio manuale in quanto non c'è un motore elettrico che guida le ruote.

Le auto completamente ibride o ibride plug-in sono disponibili solo con cambio automatico. Come un normale ibrido e, a differenza di un'auto ibrida plug-in o completamente elettrica, non è possibile collegare un veicolo ibrido leggero a una fonte elettrica esterna per caricare la batteria. Si carica solo durante la guida.

Un motore ibrido leggero è il modo più semplice per ottenere una spinta elettrica per un motore a benzina o diesel. Tuttavia è anche il livello più basso di elettrificazione e offre vantaggi ridotti rispetto a un normale ibrido o ibrido plug-in.

Le auto moderne possono avere molti sistemi elettrici, come lo stereo, gli alzacristalli elettrici, il servosterzo, i fari, i sedili riscaldati e molti altri comfort. Tutti questi sistemi richiedono energia elettrica per funzionare.

In una normale auto a benzina o diesel, un alternatore trae energia dal motore e la converte in elettricità per alimentarli. Tuttavia, ciò significa che una certa percentuale del carico di lavoro del motore è sempre necessaria per alimentare tutti questi sistemi. Questo è chiamato carico accessorio e riduce il consumo di carburante e le prestazioni dell'auto. Un ibrido leggero sostituisce l'alternatore e il motorino di avviamento con un piccolo motore elettrico e una batteria.

Questa unità può avviare il motore e alimentare i vari sistemi elettrici. Significa che il motore spende più energia per guidare le ruote. Di conseguenza, utilizza meno carburante e può fornire prestazioni leggermente migliori. Una piccola batteria immagazzina l'energia per il motore elettrico, che viene caricato ogni volta che si procede per inerzia o si frena.

La batteria è più piccola e più leggera di quella che si trova su un ibrido normale o plug-in, poiché non ha bisogno di immagazzinare la stessa quantità di elettricità. Alcuni sistemi possono fornire un aumento di potenza al motore in accelerazione, tuttavia un ibrido leggero non può guidare l'auto solo con l'alimentazione elettrica.