Quanto costa cambiare serratura porta blindata. Prezzi medi 2022

Tra i 500 e gli 800 euro: quali sono i prezzi medi 2022 per cambiare la serratura di una porta blindata ed elementi da considerare

Quanto costa cambiare la serratura di un porta blindata? I prezzi medi 2022 per cambiare la serratura di una porta blindata sono variabili e dipendono dalla serratura che si sceglie di prendere. Generalmente, possiamo dire che per alcune marche di serrature, i prezzi medi per cambiare la serratura della porta blindata si aggirano sui 400-500 euro, ma se si decide di sostituire la serratura della porta blindata con una nuova serratura di ultima generazione, i prezzi medi 2022 possono arrivare fino anche a 800 euro.

Chi ha un porta blindata può ritrovarsi nella situazione di dover cambiare la serratura della stessa o perchè magari la serratura si è rovinata e deve essere sostituita o per 'aggiornare' la serratura montata con un'altra più moderna e sicura. A seconda del tipo di intervento da fare, cambiare la serratura di una porta blindata comporta costi differenti. Vediamo allora quali sono i prezzi medi 2022 per cambiare la serratura di una porta blindata.

Quanto costa cambiare serratura porta blindata per usura

Quanto costa cambiare serratura porta blindata con una più moderna

Quanto costa cambiare serratura porta blindata per blocco o usura

Per cambiare la serratura di una porta blindata per usura o perchè si è bloccata, bisogna innanzitutto contattare un fabbro, perché sblocchi la serratura e la sostituisca con una nuova. Contattare il fabbro ha un costo, che si aggira tra i 37 e i 70 euro. A questa spesa bisogna poi aggiungere quelle relative a:

costo del lavoro per rompere il cilindro o la serratura;

ulteriori spese relative ai danni provocati ai rivestimenti;

ulteriori spese relative ai danni provocati alla porta stessa;

per della nuova serratura e del nuovo cilindro, che può variare dai 200 ai 600 euro a seconda degli accessori installati.

Generalmente, dunque, i prezzi medi 2022 per cambiare la serratura di una porta blindata che si è bloccata per usura o altro problema può avere un costo di circa 500-600 euro.

Quanto costa cambiare serratura porta blindata con una più moderna

I prezzi medi 2022 per cambiare la serratura di una porta blindata salgono nel caso in cui si decide di sostituire la serratura che abbiamo con una che sia più moderna e in grado di garantire maggiore sicurezza. In questo caso le spese previste da calcolare sono le seguenti:

tra i 35 e i 70 euro per la chiamata di tecnico o fabbro che deve cambiare la serratura;

tra 200 e 300 euro per manodopera, per togliere la porta, smontare e rimontare il pannello interno dell'anta, smontare la serratura, sostituirla con la nuova e adattare all’esterno il nuovo cilindro e defender;

prezzi della nuova serratura, che variano a seconda della tipologia di serratura che si sceglie e possono oscillare dai 100 agli oltre 400 euro.

Per concludere, possiamo dire che per alcune marche di serrature non sono richiesti prezzi esorbitanti e i prezzi medi per cambiare la serratura della porta blindata si aggirano sui 400-500 euro.

Se si decide di sostituire la serratura della porta blindata con una nuova serratura di ultima generazione, i prezzi medi 2022 possono arrivare fino anche a 800 euro. Ricordiamo che le spese di sostituzione della serratura di una porta blindata si possono detrarre perché si tratta di un’operazione rientra tra i lavori per la messa in sicurezza della propria casa.

