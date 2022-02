Pagare da 100 a 200 euro circa per rinnovare il permesso di soggiorno: costi variabili in base a durata di validità del permesso e quali sono

Quanto costa rinnovo permesso di soggiorno 2022? I costi del rinnovo del permesso di soggiorno 2022 variano in base alla tipologia di permesso di soggiorno che si deve rinnovare, per cui sono previste diverse durate di validità, o oscillano dai circa 100 ai circa 200 euro, compresivi di marche da bollo e pratiche da presentare presso gli uffici di Poste Italiane.

Quanto costa rinnovare il permesso di soggiorno 2022? Avere il permesso di soggiorno, documento che permette di attestare la regolare presenza in un Paese diverso dal proprio, è indispensabile per vivere, studiare e lavorare in un altro Paese e per richiederlo basta rivolgersi alle Questure di competenza allegando relativa documentazione richiesta.

Fare e rinnovare il permesso di soggiorno per extracomunitari in Italia comporta dei costi che, però, non sono obbligatori per tutti. Per esempio, non pagano il rinnovo del permesso di soggiorno i cittadini di età inferiore ai 18 anni, i richiedenti asilo o protezione per motivi umanitari, titolari di protezione internazionale, i richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità.

Per i cittadini comunitari che vogliono vivere in Italia o in un altro stato dell’Unione Europea, non è più previsto l’obbligo di avere un permesso soggiorno ma dopo tre mesi dall'ingresso devono iscriversi all'anagrafe del comune di residenza. Nessun permesso di soggiorno nè altre formalità sono, invece, richiese per i soggiorni inferiori a tre mesi. Vediamo ora quali sono i costi 2022 richiesti per rinnovare un permesso di soggiorno in Italia.

Quanto costa rinnovo permesso di soggiorno 2022 fino a un anno

Un recente decreto del Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero dell’Interno ha previsto delle modifiche dei costi per il rinnovo del permesso di soggiorno, prevedendo, in particolare, per il rinnovo del permesso di soggiorno 2022 di durata compresa tra tre mesi e un anno, tipologia di documento che viene rilasciato per motivi di studio, disoccupazione, o se si hanno contratti di lavoro a tempo determinato, è richiesto un costo di 40 euro.

Ai 40 euro bisogna aggiungere i costi generalmente richiesti per rinnovare qualsiasi tipo di permesso di soggiorno e che sono:

30 euro per la pratica da presentare presso gli sportelli di Poste Italiane;

16 euro per la marca da bollo;

30,46 euro per la stampa del documento elettronico ( da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento del Tesoro con causale Importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico.

Il costo totale per rinnovare il permesso di soggiorno della durata massima di un anno è complessivamente, dunque, di poco più di 100 euro.

Quanto costa rinnovo permesso di soggiorno 2022 da uno a due anni

Per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e fino a due anni il costo per il rinnovo è di 50 euro a cui aggiungere sempre:

30 euro per la pratica da presentare presso gli sportelli di Poste Italiane;

16 euro per la marca da bollo;

30,46 euro per la stampa del documento elettronico.

Il costo totale per rinnovare il permesso di soggiorno della durata massima di due anni risulta così complessivamente di poco più di 120 euro.

Quanto costa rinnovo permesso di soggiorno di lungo periodo CE

Per rinnovare, invece, il permesso di soggiorno UE (ex carta di soggiorno) di lungo periodo il costo 2022 è di 100 euro, cui sommare sempre i seguenti costi:

30 euro per la pratica da presentare presso gli sportelli di Poste Italiane;

16 euro per la marca da bollo;

30,46 euro per la stampa del documento elettronico.

Il costo totale per il rinnovo del permesso di soggiorno 2022 in questo caso arriva, dunque, a quasi 200 euro.

Lo stesso costo di 100 euro, più gli ulteriori costi sopra già riportati, è richiesto per il rinnovo del permesso di soggiorno dirigenti e i lavoratori specializzati.

