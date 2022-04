Quanto costa una nuova caldaia. Prezzi medi 2022 per tipologie e marche

Dai 500 ai 4mila euro: quali sono i prezzi medi 2022 per una nuova caldaia in base a diverse tipologie disponibili in vendita

Quali sono i prezzi medi 2022 per una nuova caldaia? I prezzi medi 2022 per una nuova caldaia sono molto variabili e dipendono da tipologia di caldaia che si sceglie e marche. Si parte generalmente dai 500 euro per arrivare agli oltre 4mila euro per una caldaia di modello recente e marca buona.



Quanto costa una nuova caldaia? Esistono diverse tipologie di caldaia, e di ogni marca, che si differenziano in base al combustibile utilizzato e al funzionamento. Quelle più diffuse sono certamente quelle a gas metano. E poi ci sono le caldaie da esterno o da interno, quindi differenti anche per il posizionamento in casa.

I prezzi delle caldaie variano non solo in base alla tipologia di caldaia ma anche in base alla spesa per installazione e per successiva manutenzione.

Prezzi medi 2022 per nuova caldaia

Prezzi medi nuova caldaia per tipologia

Prezzi medi nuova caldaia per marche

Precisiamo, però, che le spese che si sostengono per la sostituzione di una caldaia si possono detrarre in dichiarazione dei redditi perché si tratta di un intervento che rientra tra i lavori di riqualificazione energetica. La detrazione per le caldaie spetta solo per l'installazione di caldaie a condensazione almeno di classe A o a biomassa.

Per una nuova caldaia a gas metano, il prezzo oscilla dai 500 ai 1.500 euro, ma può arrivare anche a oltre 2.000 euro per i migliori modelli in commercio, quelli a tenuta stagna che si installano in cucina, in bagno o sul balcone.

I prezzi salgono un po' se si parla di una nuova caldaia a gas del tipo a condensazione: per un modello da 18 kW di potenza, i prezzi oscillano dai 1.000 ai 3.000 euro. In particolare, il prezzo di una caldaia a condensazione parte da circa 500-600 euro per potenze basse sui 24 kW fino a 1.500-2.000 euro per potenze sui 32kW.

A questi costi si devono poi aggiungere quelli richiesti per l’installazione della caldaia che deve essere fatta da un operatore specializzato che deve poi rilasciare al cliente la certificazione di conformità.

Precisiamo, però, che le caldaie a condensazione permettono di ottenere risparmi nell'ordine del 15-20% sulla fornitura di acqua calda a 80 °C, e del 20-30% su quella a 60 °C. Il prezzo dei modelli di caldaie più sofisticati possono anche superare 4 o 5 migliaia di euro. Se, invece, si sceglie una nuova caldaia a pellet, i costi sono di circa 2.000 euro.

I prezzi delle caldaie variano, e di molto, anche in base alle marche disponibili in commercio, riducendosi per caldaie di marche meno note per aumentare, ovviamente, per caldaie di marche più note, da Vaillant, a Beretta, Ariston, Ferroli, Riello, Viessman.

Per una caldaia Vaillant Ecotec Plus vmw 306/5 ci vogliono 1.500 euro, per una caldaia Viessmann Vitodens 222-W il prezzo sale a 3.200 euro, mentre per una caldaia Ferroli Bluelix Tech si scende sui 900 euro.



