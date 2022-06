Vi sarà i tutte le regioni, ma si parte dalla Lombardia: cosa prevede il nuovo sistema per scegliere velocemente il medico di base e cosa fare

Come scegliere o cambiare medico di base con nuovo sistema veloce e immediato al via ora nel 2022? Il nuovo sistema 2022 che permette di scegliere o cambiare medico di base in modo veloce e immediato è quello di rivolgersi direttamente e semplicemente in farmacia. Dal prossimo 5 luglio, infatti, a partire dalla Lombardia, per poi estendersi a ulteriori regioni, si potrà scegliere o cambiare il medico di base semplicemente chiedendolo in farmacia.



Come fare a scegliere o cambiare medico di base con nuovo sistema veloce e immediato al via ora nel 2022? Scelta o cambio del medico di base avvengono seguendo procedure specifiche che ogni cittadino deve rispettare e sia che il cambio di medico avvenga nella stessa città sia che debba essere fatto per cambio di residenza. Ora c’è un ulteriore sistema che permette di cambiare medico di base in maniera veloce e immediata. Vediamo come.

Nuovo sistema per scegliere o cambiare medico di base in modo veloce

Regole già in vigore per cambio medico di base

Nuovo sistema per scegliere o cambiare medico di base in modo veloce

Il nuovo sistema 2022 che permette di scegliere o cambiare medico di base in modo veloce e immediato è quello di rivolgersi direttamente e semplicemente in farmacia. Dal prossimo 5 luglio, infatti, a partire dalla Lombardia, per poi estendersi a ulteriori regioni, si potrà scegliere o cambiare il medico di base semplicemente chiedendolo in farmacia.

Il nuovo servizio permetterà ai cittadini di scegliere nelle farmacie lombarde il medico di base ma anche il pediatra di libera scelta, facilitando l’operazione e permettendo di avere un servizio più vicino a casa e capillare sul territorio.

Le farmacie che hanno postazione Siss (sistema informativo socio-sanitario) e abilitate possono accettare, dunque, le richieste di cambio medico, da parte dei loro clienti che, d’alto canto, per scegliere o cambiare il medico di base devono essere in possesso e presentare documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria.

Regole già in vigore per cambio medico di base

Per scegliere o cambiare il medico di base al momento è possibile o recarsi presso la Asl di competenza, portando la documentazione necessaria e scegliendo tra la lista dei nomi dei medici disponibili quello più vicino alla propria residenza, o effettuare l’operazione online sul sito della propria Regione. Ogni Regione permette, infatti, ai cittadini di effettuare direttamente online la prima scelta del medico di base o di revocare il medico di base che si ha e sceglierne un altro.

Per accedere al sito per scegliere il medico di base bisogna innanzitutto registrarsi e compilare e sottoscrivere il modulo per effettuare il cambio di medico di base e seguire semplicemente la procedura indicata. In ogni caso, il cittadino deve scegliere il sostituto tra i medici che esercitano nel proprio ambito territoriale, a condizione che il professionista sia convenzionato con il Sistema sanitario nazionale (Ssn).