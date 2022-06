Tipologie, dimensioni, marche, prezzi piscine fuori terre rigide o gonfiabili giardino di casa

Quando si prevede di installare una piscina a casa, potrebbe sorgere la domanda sul tipo scegliere, anche in relazione a dimensioni, marche, prezzi acquisto e costi gestione.

Le piscine gonfiabili competono con le piscine rigide quando arriva l'estate. Semplici da installare e meno costose di quelle rigide, le piscine gonfiabili fanno spesso la propria comparsa nei giardini di casa. Con l'estate che inizia a farsi sentire sempre di più, approfondiamo in questo articolo:

Caratteristiche piscine fuori terre rigide o gonfiabili giardino di casa

Cosa considerare quando si scelgono piscine fuori terre rigide o gonfiabili

Quando si prevede di installare una piscina a casa, potrebbe sorgere la domanda sul tipo scegliere, anche in relazione a dimensioni, marche, prezzi acquisto e costi gestione. Conviene acquistare una piscina gonfiabile o rigida?

La vera differenza si trova nel prezzo. Conta in media tra 400 e 1.300 euro per i marchi gonfiabili. Con una piscina rigida occorre mettere in conto lavori di costruzione, di installazione del sistema di filtrazione e di collegamento dei getti massaggianti.

La manodopera richiesta per questo tipo di lavoro così come il costo dei materiali può fare aumentare rapidamente la spesa. Per una piscina rigida occorre mettere in conto un budget minimo di 6.000 euro mentre non esiste un budget massimo. La piscina gonfiabile si caratterizza facilità di installazione: è alla portata di tutti seguendo correttamente le istruzioni del manuale d'uso.

Le piscine gonfiabili sono l'occasione per godersi un momento conviviale e rilassante con gli amici o la famiglia. Per questo le idromassaggio gonfiabili offrono almeno 4 posti. Se si preferisce intrattenere o hai una famiglia numerosa, diversi modelli gonfiabili sono progettati per ospitare 6 persone. I modelli più grandi possono ospitare anche fino a 7 persone. Quanti posti scegliere per una spa gonfiabile?

Per fare la scelta giusta in base alle proprie esigenze, occorre tenere in considerazione lo spazio dedicato all'installazione della piscina nel giardino di casa e il numero di familiari o amici che si pensa di invitare.

Le minipiscine gonfiabili a 6 posti occupano necessariamente più spazio. Se hai un giardino abbastanza grande da poter posizionare una vasca idromassaggio gonfiabile, perché non concedersi un modello più grande? Tuttavia, se si prevede di installare una gonfiabile su un balcone, in un giardino o all'interno della propria abitazione, controllare che lo spazio dedicato sia sufficientemente ampio. Bisogna essere in grado di muoverti liberamente nella e fornire spazio per installare l'unità motore.

Sul mercato sono presenti molti modelli di spa gonfiabili. Tra questi ci sono Intex e Bestway. Entrambi utilizzano la tecnologia per la struttura gonfiabile delle piscine. Questa tecnologia consente di diventare sufficientemente rigide per godere di tutti i vantaggi di una rigida.

L'acqua sufficientemente calda è essenziale per godersi l'effetto rilassante della piscina. Quale potenza di riscaldamento scegliere? Gli utenti di vasche idromassaggio gonfiabili impostano la temperatura dell'acqua in media tra 32 e 35 gradi.

Il sistema di riscaldamento di una piscina gonfiabile è elettrico grazie a una resistenza che riscalda l'acqua. Le piscine idromassaggio gonfiabili Intex possono riscaldare l'acqua fino a 40 gradi. L'acqua si riscalda tra 1,5 e 2,5 gradi all'ora.

Le piscine gonfiabili offrono anche un sistema di riscaldamento dell'acqua fino a una temperatura massima di 40 gradi. La capacità di riscaldamento è compreso tra 1,5 e 2 gradi all'ora.

La potenza di riscaldamento di una piscina può variare a seconda della temperatura ambiente in cui si trova la piscina. Una gonfiabile installata in giardino esposta a sud si scalderà più rapidamente di una posizionata all'ombra.

Quindi pianificare in anticipo una posizione soleggiata se si vuoi godere la piscina gonfiabile all'aperto. Una volta che è stata riscaldata, la copertura fornita limita la perdita di calore. Una piscina a 6 posti impiegherà anche un po' più di tempo per riscaldarsi rispetto a una a 4 posti. Grazie al pannello di controllo, è possibile controllare la temperatura dell'acqua al grado desiderato.