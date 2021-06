Veicoli commerciali e furgoni ibridi 2021 in vendita ora. Modelli, prezzi, marche a confronto

Le flotte composte da veicoli commerciali e furgoni ibridi hanno riportato numerosi vantaggi operativi associati a questo tipo di alimentazione.

Quali sono i modelli veicoli commerciali e furgoni ibridi 2021 in vendita? Tra i modelli veicoli commerciali e furgoni ibridi 2021 in vendita rientrano Ford Transit Custom PHEV, Fiat Doblò, Iveco Daily Hybrid, Volkswagen Caddy eHybrid.

Le decisioni di acquisto dei veicoli commerciali ibridi vengono comunemente prese sulla base del costo totale di esercizio.

Il significativo risparmio sui costi operativi dell'elettricità, al posto del diesel o della benzina come carburante è incorporato nel processo decisionale di un acquirente di veicoli commerciali ibridi in misura molto maggiore rispetto a quanto avviene per i clienti privati nel mercato delle autovetture elettriche, dove il costo iniziale è più spesso il fattore determinante. I gestori di flotte hanno una conoscenza dettagliata dei requisiti di servizio giornalieri dei loro veicoli.

Poiché gli operatori di veicoli commerciali leggeri comprendono il chilometraggio giornaliero richiesto dai loro veicoli, l'ansia per l'autonomia non dovrebbe essere un problema per il mercato dei veicoli commerciali. Vediamo in questo articolo:

Per una impresa, scegliere un veicolo commercialo o un furgone ibrido significa risparmiare sui costi di manutenzione rispetto a un veicolo non ibrido. Questo perché i veicoli ibridi hanno meno usura su elementi come i dischi dei freni a causa della frenata rigenerativa e i pneumatici per via della distribuzione più uniforme del peso, e non si dispone di una frizione.

Poiché il sistema ibrido ha la capacità di recuperare l'energia sprecata da altre automobili, l'azienda può beneficiare di un risparmio di carburante. Diverse flotte commerciali che utilizzano veicoli ibridi hanno riportato alti livelli di soddisfazione dei dipendenti, prestazioni migliorate e fidelizzazione. Tra i modelli veicoli commerciali e furgoni ibridi 2021 in vendita rientrano:

Ford Transit Custom PHEV

Fiat Doblò

Iveco Daily Hybrid

Volkswagen Caddy eHybrid

Le flotte composte da veicoli commerciali e furgoni ibridi hanno riportato numerosi vantaggi operativi associati a questo tipo di alimentazione. Ad esempio, i camion elettrici eliminano i viaggi alla stazione di servizio.

Per alcune flotte di consegne di pacchi, in particolare nelle aree urbane ad alta densità, ciò riduce i tempi di inattività dei dipendenti. I veicoli utilitari e di altro tipo segnalano che le benne elettriche riducono il rumore ambientale sul luogo di lavoro e contribuiscono a creare un ambiente di lavoro sicuro.

Ford Transit Custom PHEV è alimentato da un propulsore ibrido che assicura un'autonomia a emissioni zero fino a 50 chilometri. La parte elettrica è affiancata dal motore a benzina EcoBoost 1.0 che promette fino a 500 chilometri di percorrenza.

Tre le modalità EV da scegliere: Auto con cui l'impostazione predefinita determina autonomamente come utilizzare le fonti di energia, Now che utilizza solo energia elettrica fino a esaurimento della carica della batteria, Later con cui il sistema mira a mantenere il livello corrente di carica della batteria. Da circa 27.000 euro.

Di interessante in Fiat Doblò c'è anche la disponibilità della suite di servizi Mopar Connect ovvero il servizio di assistenza dedicato che fornisce supporto in caso di furto, incidente o guasto.

Le funzionalità remote permettono di sapere dove si trova il veicolo e dunque di controllarne lo stato dallo smartphone. Come reso noto da Fiat, servono da 12.000 euro circa in caso di permuta o rottamazione del tuo veicolo usato.

Iveco Daily Hybrid adotta un sistema di propulsione ibrido ad architettura parallela: motore diesel e motogeneratore elettrico vengono utilizzati insieme o in autonomia sotto il controllo di un computer di bordo.

Secondo il costruttore, la più recente della tecnologia ibrida Iveco consente a Nuovo Daily Hybrid di risparmiare fino al 30% di combustibile in ambito urbano con una riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Da circa 30.000 euro.

Volkswagen Caddy propone un propulsore ibrido plug-in denominato eHybrid. Realizzato sulla piattaforma modulare MQB, il passo aumenta da 2.682 a 2.755 mm ovvero si allarga la spaziosità dell'interno nel contesto di nuove proporzioni e di un aspetto più dinamico. Per comprarlo servono almeno 22.000 euro.