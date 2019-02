Bollo auto 2019 esenzioni in Friuli Venezia Giulia. Quando si può non pagare o pagare meno

Tempo di iniziare a pensare al pagamento del bollo auto 2019 in Friuli Venezia Giulia. E tempo anche di andare a scoprire le novità in termini di pagamento ed esenzioni. Quando si può non pagare o pagare meno? Una premessa è indispensabile: il bollo auto è una imposta basata sul possesso del mezzo e non sul suo utilizzo e dunque sui chilometri effettivamente percorsi. L'obbligo di passare alla cassa vale per tutti, con l'importo che varia sulla base della cilindrata dell'auto e della classe ambientale. Le stesse regole generali sul bollo auto 2019 valgono anche in Friuli Venezia Giulia nonostante si tratta di un tassa organizzata e riscossa a livello regionale e dunque suscettibile di modifiche.

Bollo auto 2019, quando si può non pagare

Esenzione dal pagamento del bollo auto 2019 per i veicoli con cilindrata inferiore a 2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel, se intestate a un disabile o a un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione bollo auto 2019 spetta solo per uno di essi, da indicare al momento della presentazione della documentazione. Sono escluse le auto intestate ad altri soggetti, pubblici o privati, come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali. Da segnalare come non sia necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

Sono quindi esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli con almeno 30 anni di vita, le cosiddette auto storiche. Non è invece prevista l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli tra i 20 a 30 anni. Cancellazione permanente del bollo auto 2019 anche per le auto del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, le auto in dotazione dei Corpi armati dello Stato, le auto destinate da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche.

Quando si può pagare meno bollo auto 2019

In linea di massima, 'n Friuli Venezia Giulia le agevolazioni relative al bollo auto 2019 sono le stess in vigore a livello nazionale. La categoria esentata dal pagamento del bollo auto 2019 è quella dei possessori di veicoli a basso impatto ambientali. Più nel dettaglio, le norme in vigore prevedono che per le auto azionate da motore elettrico non c'è bisogno di versare l'imposta. Ma solo per un periodo di tempo determinato ovvero cinque anni a decorrere dalla data del collaudo con tanto di annotazione sul documento di circolazione. Trascorso questo periodo, la somma da versare è comunque ridotta rispetto al suo costo pieno.