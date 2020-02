Bollo auto 2020 esenzioni in Trentino Alto Adige. Chi può pagare meno o quando non pagare

C'è anche il bollo auto 2020 tra le imposte da pagare in Trentino Alto Adige ovvero nelle province di Trento e Bolzano. A essere chiamati al versamento sono tutti i possessori di un'auto perché la tassa è legata al possesso del veicolo e non al suo utilizzo e dunque ai chilometri effettivamente percorsi.

Al pari di quanto è stato previsto negli scorsi anni, anche nel 2020 è comunque possibile di fruire di sconti e riduzioni, totali o parziale, per sempre o per un numero ridotto di anni. L'esenzione bollo auto 2019 o comunque la riduzione è prevista per disabili, in caso di furto e demolizione, per i veicoli storici, per i veicoli consegnati a rivenditori autorizzati, per le vetture intestati ad associazioni onlus, per le auto a basse emissioni: elettriche, ibride, a metano e alimentate a gpl.

Bollo auto 2020 Trentino Alto Adige, quando si può non pagare

La prima categoria per cui è prevista l'esenzione bollo auto 2020 in Trentino Alto Adige è quella dei disabili con ridotte capacità motorie, non vedenti o sordomuti, con handicap psichico o mentale, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, le cui auto devono rispondere a ben precisi requisiti.

Tre nello specifico: i veicoli devono essere alimentati a benzina di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici e a gasolio di cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici. L'esenzione bollo auto 2019 riguarda i veicoli adattati in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti dei disabili che li utilizzano e spetta anche per quelli adattati per l'accompagnamento dei portatori di handicap. Infine, il veicolo deve essere intestato ai portatori di handicap o ai soggetti cui siano fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda i veicoli storici e l'esenzione del bollo auto 2020, si tratta di quelli ventennali iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, italiano Alfa Romeo, italiano Fiat, storico Automobile club d'Italia, storico Federazione motociclistica italiana, storico Lancia.

Chi può pagare meno bollo auto Trentino Alto Adige 2020

La prima possibilità per pagare meno di bollo auto 2020 in Trentino è scegliere un veicolo a basse emissioni e dunque appartenenti alla classe di inquinamento Euro 5 ed Euro 6.

Più precisamente è prevista la riduzione del 20% per le autoveicoli da Euro in su, del 75% per le auto per trasporto promiscuo e quelle alimentati esclusivamente a gpl o a gas metano, del 75% dal sesto anno di possesso per le auto elettriche, del 75% per le auto adibite al servizio pubblico da piazza, del 50% per le auto adibite a noleggio di rimessa, del 40% per le auto adibite a scuola guida, di un terzo per gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e al servizio pubblico di linea, del 50% per le auto adibite al trasporto di latte, di carni macellate fresche, immondizie, generi di monopolio e carribotte per la vuotatura dei pozzi neri, del 20% per le autoveicoli per il trasporto di cose muniti, all'asse o agli assi motore, di sospensione pneumatica o di sospensione riconosciuta a essa equivalente.