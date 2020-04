Bollo auto 2020 Calabria sospensione pagamento coronavirus. Proroga e nuove date

Anche la Regione Calabria si aggiunta alla lista di chi ha sospeso i termini di pagamento del bollo auto per via dell'emergenza coronavirus.

Si tratta di una decisione che era nell'aria poiché era stata già preannunciata, ma solamente adesso trova piena applicazione in seguito al provvedimento di adozione della giunta.

Il blocco del pagamento del bollo auto 2020 ovvero la proroga della scadenza entro cui versare l'importo non significa affatto la cancellazione dell'imposta.

Ma semplicemente che viene concesso più tempo per mettersi in regola e dunque in caso di controlli non è prevista alcuna sanzione e, allo stesso tempo, l'attività dell'Agenzia delle entrate in termini di verifiche e di riscossione del credito non corrisposto rimane bloccata.

A essere interessati dal provvedimento di sospensione del pagamento del bollo auto 2020 e dunque dalla proroga e dalle nuove date sono i proprietari di un veicolo.

A norma di legge, senza il versamento dell'imposta - legata alla potenza e alla classe ambientale dell'auto -, il veicolo non può circolare su una strada pubblica. Vediamo quindi

Coronavirus, pagamento bollo auto sospeso in Calabria

Bollo auto 2020 Calabria, proroga e nuove date

Entrando quindi nel dettaglio del calendario aggiornato della Regione Calabria in riferimento alle nuove scadenze del bollo auto in seguito all'approvazione della proroga, la situazione è la seguente:

bollo auto in scadenza nel mese di marzo 2020, pagamento entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni e interessi e attivazione della procedura di riscossione

bollo auto in scadenza nel mese di aprile 2020, pagamento entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni e interessi e attivazione della procedura di riscossione

bollo auto in scadenza nel mese di maggio 2020, pagamento dal primo giugno al 30 giugno 2020 senza sanzioni e interessi e attivazione della procedura di riscossione

bollo auto in scadenza nel mese di giugno 2020, pagamento dal primo luglio al 31 luglio 2020 senza sanzioni e interessi e attivazione della procedura di riscossione

bollo auto in scadenza nel mese di luglio 2020, pagamento dal primo agosto al 31 agosto 2020 senza sanzioni e interessi e attivazione della procedura di riscossione

bollo auto in scadenza nel mese di agosto 2020, pagamento dal primo settembre al 30 settembre 2020 senza sanzioni e interessi e attivazione della procedura di riscossione

bollo auto in scadenza nel mese di settembre 2020, pagamento dal primo ottobre al 31 ottobre 2020 senza sanzioni e interessi e attivazione della procedura di riscossione

bollo auto in scadenza nel mese di ottobre 2020, pagamento dal primo novembre al 30 novembre 2020 senza sanzioni e interessi e attivazione della procedura di riscossione

bollo auto in scadenza nel mese di novembre 2020, pagamento dal primo dicembre al 31 dicembre 2020 senza sanzioni e interessi e attivazione della procedura di riscossione

bollo auto in scadenza nel mese di dicembre 2020, pagamento dal primo gennaio al 31 gennaio 2021 senza sanzioni e interessi e attivazione della procedura di riscossione

In sintesi, la Regione Calabria ha sospeso il versamento del bollo auto 2020 individuando nel 30 giugno la nuova data.

Per sapere qual è la cifra da corrispondere è sufficiente leggere la carta di circolazione e recuperare i dati relativi alla classe ambientale di appartenenza tra Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, e il numero di kW.

Se questi ultimi non sono indicati, il bollo auto 2020 va pagato in rapporto alla potenza massima espressa in CV.