Bollo auto 2020 Friuli Venezia Giulia sospensione pagamento coronavirus. Proroga e nuove date

Stop al pagamento del bollo auto 2020 in Friuli Venezia Giulia. Non per sempre ma per tutti ovvero per tutti i possessori di un veicolo i cui termini di versamento dell'imposta vanno in scadenza il 30 aprile.

La decisione va perfettamente in linea con quanto deciso da altre Regioni con il congelamento temporaneo dell'adempimento fiscale per via della diffusione del coronavirus.

Come era stato fatto notare all'indomani dell'emanazione dei primissimi provvedimenti governativi, tra le imposte che non erano state sospese c'era proprio il bollo auto.

Nessuna sorpresa perché si tratta di un onere a carattere locale ovvero interamente gestito dalle singole amministrazioni regionali all'interno della cornice normativa statale.

Ecco dunque che una dopo l'altra, un numero crescente di regioni ha approvato i provvedimenti di sospensione della tassa di possesso ovvero ha individuato nuove date entro cui pagare l'imposta.

Analizziamo allora nel dettaglio le decisioni assunte dalla Regione Friuli Venezia Giulia sulla proroga del bollo auto ed esattamente vediamo

Coronavirus, pagamento bollo auto sospeso in Friuli Venezia Giulia

Bollo auto 2020 Friuli Venezia Giulia, proroga e nuove date

Cambia quindi il calendario dei pagamenti del bollo auto 2020, ma solo in riferimento ai mesi di marzo e aprile.

Dal mese di maggio, e auspicando un ritorno alla normalità, il passaggio alla cassa per corrispondere l'imposta di possesso del veicolo in Friuli Venezia Giulia avviene secondo questo schema:

scadenza bollo auto 2020 a marzo 2020, versamento entro il 30 giugno 2020 senza richiesta di interessi e sanzioni

scadenza bollo auto 2020 a aprile 2020, versamento entro il 30 giugno 2020 senza richiesta di interessi e sanzioni

scadenza bollo auto 2020 a maggio 2020, versamento dal primo giugno al 30 giugno 2020 senza richiesta di interessi e sanzioni

scadenza bollo auto 2020 a giugno 2020, versamento dal primo luglio al 31 luglio 2020 senza richiesta di interessi e sanzioni

scadenza bollo auto 2020 a luglio 2020, versamento dal primo agosto al 31 agosto 2020 senza richiesta di interessi e sanzioni

scadenza bollo auto 2020 a agosto 2020, versamento dal primo settembre al 30 settembre 2020 senza richiesta di interessi e sanzioni

scadenza bollo auto 2020 a settembre 2020, versamento dal primo ottobre al 31 ottobre 2020 senza richiesta di sanzioni e interessi e sanzioni

scadenza bollo auto 2020 a ottobre 2020, versamento dal primo novembre al 30 novembre 2020 senza richiesta di interessi e sanzioni

scadenza bollo auto 2020 a novembre 2020, versamento dal primo dicembre al 31 dicembre 2020 senza richiesta di interessi e sanzioni

scadenza bollo auto 2020 a 2020, versamento dal primo gennaio al 31 gennaio 2021 senza richiesta di interessi e sanzioni

Sulla base del nuovo calendario, la proroga del pagamento del bollo auto 2020 in Friuli Venezia Giulia è dunque fissata al 30 giugno per tutti i proprietari di veicoli per cui il versamento è originariamente previsto tra l'8 marzo e il 30 aprile.