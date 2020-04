Bollo auto 2020 Lombardia sospensione pagamento coronavirus. Proroga e nuove date

C'è stata la Lombardia tra le primissime regioni d'Italia a sospendere i termini del pagamento del bollo auto 2020. Una scelta che si è rivelata sempre più necessaria man mano che trascorrevano i giorni di diffusione del contagio.

E se adesso il provvedimento coinvolge tutte le province tra Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, si ricorda che nella fase iniziale la sospensione dell'imposta di possesso dell'auto, così come del resto dei tributi locali, era stata riservata a un numero limitato di comuni tra Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, tutti della provincia di Lodi.

Si ricorda infatti che sono due le caratteristiche di questa imposta. La prima è che si tratta di un adempimento fiscale a carattere regionale in cui lo Stato si limita solo a fornire la cornice generale delle disposizioni entro cui le regioni sono chiamate a muoversi.

La seconda è l'obbligo di passare alla cassa per il solo possesso del veicolo. Analizziamo quindi

Coronavirus, pagamento bollo auto sospeso in Lombardia

Bollo auto 2020 Lombardia, proroga e nuove date

Il provvedimento di sospensione del bollo auto nella regione Lombardia va di pari passo con quelli di sospensione degli altri adempimenti tributari e prevedono il rinvio al 30 giugno 2020 dei versamenti in scadenza a marzo e ad aprile.

Il nuovo calendario dei pagamenti dell'imposta di possesso in Lombardia è riscritto in questo modo:

bollo auto in scadenza a marzo 2020 da pagare entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni e interessi

bollo auto in scadenza a aprile 2020 da pagare entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni e interessi

bollo auto in scadenza a maggio 2020 da pagare tra il primo giugno e il 30 giugno 2020 senza sanzioni e interessi

bollo auto in scadenza a giugno 2020 da pagare tra il primo luglio e il 31 luglio 2020 senza sanzioni e interessi

bollo auto in scadenza a luglio 2020 da pagare tra il primo agosto e il 31 agosto 2020 senza sanzioni e interessi

bollo auto in scadenza a agosto 2020 da pagare tra il primo settembre e il 30 settembre 2020 senza sanzioni e interessi

bollo auto in scadenza a settembre 2020 da pagare tra il primo ottobre e il 31 ottobre 2020 senza sanzioni e interessi

bollo auto in scadenza a ottobre 2020 da pagare tra il primo novembre e il 30 novembre 2020 senza sanzioni e interessi

bollo auto in scadenza a novembre 2020 da pagare tra il primo dicembre e il 31 dicembre 2020 senza sanzioni e interessi

bollo auto in scadenza a dicembre 2020 da pagare tra il primo gennaio e il 31 gennaio 2021 senza sanzioni e interessi

Entrando quindi nei dettaglio del provvedimento adottato nella regione scopriamo che le persone che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio lombardo, sulle tasse regionali non amministrati in convenzione con l’Agenzia delle entrate e che vanno in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 - tra cui rientra anche il bollo auto 2020 - si applica la sospensione fino al 30 giugno.