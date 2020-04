Bollo auto 2020 Marche sospensione pagamento coronavirus. Proroga e nuove date

C'è anche la regione Marche ad aver sospeso il bollo auto e lo ha fatto per alleviare il carico di spese in queste settimane di diffusione del contagio del coronavirus.

L'imposta è gestita dalle singole regioni e dunque spetta proprio a loro assumere in piena autonomia questa decisione. Si tratta di una vera e propri imposta sul possesso del veicolo e va pagato ogni anno alla propria regione di residenza.

L'aspetto centrale di cui tenere conto è che il pagamento va versato indipendentemente dal reale utilizzo ovvero dal numero di chilometri percorsi. Il costo non è fisso, ma varia in base alla regione di residenza, alla potenza della vettura e alla classe ambientale di appartenenza.

E soprattutto, a meno di casi particolari, va corrisposto tutti gli anni per garantirsi la copertura per 12 mesi. Come vedremo meglio nell'articolo, Il rinnovo del bollo auto 2020 nella regione Marche come nelle altre deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di scadenza riportata sul tagliando.

Analizziamo adesso la normativa di emergenza approvata ed esattamente

Coronavirus, pagamento bollo auto sospeso nelle Marche

Bollo auto 2020 Marche, proroga e nuove date

Stop al versamento del bollo auto 2020 per tutto il periodo di emergenza del coronavirus con le auto che possono liberamente circolare senza incorrere in sanzioni o senza aspettarsi la ricezione della cartella di pagamento dell'Agenzia delle entrate.

Salta ovvero viene parzialmente modificato lo schema classico di versamento del bollo auto ovvero

scadenza marzo 2020, pagamento dal primo aprile al 30 aprile 2020

scadenza aprile 2020, pagamento dal primo maggio al 31 maggio 2020

scadenza maggio 2020, pagamento dal primo giugno al 30 giugno 2020

scadenza giugno 2020, pagamento dal primo luglio al 31 luglio 2020

scadenza luglio 2020, pagamento dal primo agosto al 31 agosto 2020

scadenza agosto 2020, pagamento dal primo settembre al 30 settembre 2020

scadenza settembre 2020, pagamento dal primo ottobre al 31 ottobre 2020

scadenza ottobre 2020, pagamento dal primo novembre al 30 novembre 2020

scadenza novembre 2020, pagamento dal primo dicembre al 31 dicembre 2020

scadenza dicembre 2020, pagamento dal primo gennaio al 31 gennaio 2021

Calendario alla mano, la Regione Marche ha deciso di prorogare fino al 31 luglio il pagamento del bollo auto. Entro quel giorno, che coincidere con la fine del periodo di emergenza, occorre mettersi in regola.

Solo nel caso di mancato rispetto di questa nuova data scattano le sanzioni: 0,2% in più per ogni giorno di ritardo per versamenti entro 14 giorni dalla scadenza, 3% in più per ogni giorno di ritardo a cui vanno sommati gli interessi, pari all’1% annuo tra i 15 e i 30 giorni dalla scadenza, 3,75% per ogni giorno di ritardo più la quota di interessi se è maggiore ai 30 giorni ma inferiore a un anno, 30% dell'importo più gli interessi se il ritardo è maggiore di un anno.