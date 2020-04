Bollo auto 2020 Piemonte sospensione pagamento coronavirus. Proroga e nuove date

Stop al pagamento del bollo auto anche in Piemonte per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria per via della diffusione del coronavirus.

La giunta regionale è stata tra le prime ad assumere questa decisione che, si ricorda, spetta alle singole regioni nell'ambito della normativa quadro fissata dal governo.

La sospensione dei termini e la successiva proroga riguardano tutti i possessori di un'auto. Si tratta in buona sostanza del rinvio dell'appuntamento con il versamento del bollo auto 2020, da confondere con l'esenzione temporanea o permanente per le auto ibride, per le auto elettriche, per disabili, invalidi e portatori di handicap.

E non ha nulla a che fare con la riduzione dell'importo per auto alimentate esclusivamente a gpl e metano o con quella per veicoli storici ultratrentennali ad uso proprio o promiscuo.

Si tratta di un vero e proprio slittamento della scadenza per chi, calendario alla mano, è stato chiamato a mettersi in regola con questa imposta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Vediamo tutti i dettagli e quindi

Coronavirus, pagamento bollo auto sospeso in Piemonte

Bollo auto 2020 Piemonte, proroga e nuove date

La Regione Piemonte concede quindi maggior tempo per pagare il bollo auto 2020 in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Si tratta di un provvedimento che riguarda tutti i possessori di un veicolo, anche quelli che già fruiscono di una riduzione degli importi. Il nuovo cronoprogramma prevede:

bollo auto in scadenza a aprile 2020, versamento entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni e interessi

bollo auto in scadenza a maggio 2020, versamento dal primo giugno al 30 giugno 2020 senza sanzioni, oneri e interessi

bollo auto in scadenza a giugno 2020, versamento dal primo luglio al 31 luglio 2020 senza sanzioni, oneri e interessi

bollo auto in scadenza a luglio 2020, versamento dal primo agosto al 31 agosto 2020 senza sanzioni, oneri e interessi

bollo auto in scadenza a agosto 2020, versamento dal primo settembre al 30 settembre 2020 senza sanzioni, oneri e interessi

bollo auto in scadenza a settembre 2020, versamento dal primo ottobre al 31 ottobre 2020 senza sanzioni, oneri e interessi

bollo auto in scadenza a ottobre 2020, versamento dal primo novembre al 30 novembre 2020 senza sanzioni, oneri e interessi

bollo auto in scadenza a novembre 2020, versamento dal primo dicembre al 31 dicembre 2020 senza sanzioni, oneri e interessi

bollo auto in scadenza a dicembre 2020, versamento dal primo gennaio al 31 gennaio 2021 senza sanzioni, oneri e interessi



La nuova data da ricordare nella regione Piemonte è quindi il 30 giugno 2020 ovvero quella della proroga del pagamento del bollo auto in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Oltre questa data si va incontro a sanzioni variabili in base al piano di rientro: entro 14 giorni dalla scadenza 0,2% in più per ogni giorno di ritardo; tra i 15 e i 30 giorni dalla scadenza 3% in più per ogni giorno di ritardo a cui aggiungere gli interessi pari all'1% annuo; oltre i 30 giorni ma inferiore a un anno 3,75% per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi; più di un anno 30% del bollo auto oltre agli interessi.