Bollo auto 2020 Toscana sospensione pagamento coronavirus. Proroga e nuove date

Stop al pagamento del bollo auto 2020. Non per tutto l'anno, ma solo per il periodo di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del coronavirus che ha rallentato, se non paralizzato, attività lavorative e spostamenti.

Anche la Regione Toscana ha assunto questo provvedimento ed è stata tra le prime ad approvarlo. Il bollo auto è infatti una imposta regionale: spetta cioè alle singole realtà territoriali assumere i necessari provvedimenti con lo Stato che si limita a indicare le coordinate generali.

Assistiamo così a un Italia spaccata a metà con alcune Regioni che hanno deciso di congelare il pagamento dell'imposta di possesso dell'auto a tutti i proprietari che sarebbero dovuti passare alla cassa nei mesi di marzo e aprile.

L'altra metà non ha invece approvato alcuna facilitazione e di conseguenza il versamento dell'imposta non ha subito alcun rallentamento. Si ricorda che il bollo auto 2020 va versato una volta all'anno e ha validità di 12 mesi.

Di regola occorre pagare entro il mese successivo all'anno di immatricolazione. Ma vediamo insieme la normativa d'emergenza e dunque

Coronavirus, pagamento bollo auto sospeso in Toscana

Bollo auto 2020 Toscana, proroga e nuove date

Il provvedimento di sospensione del bollo auto ha naturalmente un carattere esclusivamente temporaneo. Non si tratta altro che di un rinvio del versamento dell'imposta che andrà comunque corrisposta nella sua totalità.

Ma se in questo periodo si viene fermati per un controllo da cui risulta il mancato versamento dell'imposta di possesso, non viene mossa alcuna contestazione. In sintesi, il nuovo calendario dei versamenti del bollo auto 2020 in Toscana è il seguente:

bollo auto in scadenza a marzo 2020, pagamento dal primo aprile al 30 aprile 2020

bollo auto in scadenza a aprile 2020, pagamento dal primo maggio al 31 maggio 2020

bollo auto in scadenza a maggio 2020, pagamento dal primo giugno al 30 giugno 2020

bollo auto in scadenza a giugno 2020, pagamento dal primo luglio al 31 luglio 2020

bollo auto in scadenza a luglio 2020, pagamento dal primo agosto al 31 agosto 2020

bollo auto in scadenza a agosto 2020, pagamento dal primo settembre al 30 settembre 2020

bollo auto in scadenza a settembre 2020, pagamento dal primo ottobre al 31 ottobre 2020

bollo auto in scadenza a ottobre 2020, pagamento dal primo novembre al 30 novembre 2020

bollo auto in scadenza a novembre 2020, pagamento dal primo dicembre al 31 dicembre 2020

bollo auto in scadenza a dicembre 2020, pagamento dal primo gennaio al 31 gennaio 2021

Come è quindi possibile notare dalla tabella riepilogativa, i possessori di un'auto che sono residenti in Toscana possono pagare il bollo entro il entro il 30 giugno anche in caso di scadenza il 31 marzo o il 30 aprile.

Stessa cosa per chi deve passare alla cassa entro il 30 maggio: l'ultimo giorno utile per mettersi in regola resta il 30 giugno, naturalmente senza sanzioni e interessi da corrispondere.