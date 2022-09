Bollo auto Campania 2022 calcolo e pagamento. Tutti i casi

Se c'è una costante per i proprietari di auto nella regione Campania è il pagamento dell'imposta di possesso. Si tratta del bollo auto 2022, da versare ogni anno indipendentemente dalla quantità di utilizzo.

In buona sostanza, le norme in vigore prevedono che tutti i veicoli che circolano su strada devono essere in regola con il pagamento del bollo auto.

E poco conta che i chilometri percorsi siano 1, 10 o 10.000. Allo stesso tempo, la mancata riforma di questa imposta prevede che il legame con la classe ambientale sia piuttosto labile: l'importo da versare è legato a questo parametro ma non alle reali emissioni di sostanze inquinanti.

E se lo Stato fissa le regole generali del bollo auto 2022, spetta alle singole regioni occuparsi dei dettagli ovvero stabilire gli importi, le modalità di calcolo dell'imposta, quando è possibile non pagare il bollo auto ovvero i casi di esenzione e riduzione, il tariffario e le opzioni per il versamento. Scopriamo quindi

Calcolo bollo auto 2022 in Campania

Ricordando che l'importo del bollo auto 2022 nella regione Campania non può essere inferiore a 23,12 euro, per il calcolo occorre fare riferimento alla potenza espressa in KW o in CV.

In base alla quantità sono individuati valore da moltiplicare senza tenere conto dei decimali. A fare la differenza è anche la classe ambientale, così come indicata nella carta circolazione dell'auto, tra Euro 0 e Euro 6.

Ebbene, la tabella a cui i proprietari di auto in Campania devono fare riferimento per il pagamento del bollo auto è il seguente:

Euro 0 (fino a 100 KW o 136 CV): 3,63 (KW) e 2,67 (CV)

Euro 0 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 5,45 (KW) e 4,00 (CV)

Euro 1 (fino a 100 KW o 136 CV): 351 (KW) e 2,57 (CV)

Euro 1 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 5,27 (KW) e 3,87 (CV)

Euro 2 (fino a 100 KW o 136 CV): 3,39 (KW) e 2,50 (CV)

Euro 2 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 5,08 (KW) e 3,74 (CV)

Euro 3 (fino a 100 KW o 136 CV): 3,27 (KW) e 2,41 (CV)

Euro 3 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 4,91 (KW) e 3,61 (CV)

Euro 4 (fino a 100 KW o 136 CV): 3,12 (KW) e 2,30 (CV)

Euro 4 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 4,69 (KW) e 2,63 (CV)

Euro 5 (fino a 100 KW o 136 CV): 3,12 (KW) e 2,30 (CV)

Euro 5 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 4,69 (KW) e 2,63 (CV)

Euro 6 (fino a 100 KW o 136 CV): 3,12 (KW) e 2,30 (CV)

Euro 6 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 4,69 (KW) e 2,63 (CV)

Casi particolari bollo auto 2022 Campania e pagamento

Il primo caso da segnalare in riferimento al versamento del bollo auto 2022 nella regione Campania è la possibilità di pagare l'importa in maniera frazionata ovvero di pagare per meno di un anno.

In particolare, per le auto con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e fino alla prima scadenza utile dei mesi di aprile, agosto o dicembre.

Per le autovetture con potenza fino a 35 KW è invece dovuta dal mese di immatricolazione per un periodo maggiore di 6 mesi e fino alla prima scadenza utile dei mesi di gennaio o luglio. L'altro caso da segnalare riguarda la cancellazione delle imposte.

Sono tre le circostanze: i veicoli adattati per il trasporto delle persone disabili, le auto di proprietà di disabili purché con cilindrata fino a 2.000 cc nel caso di alimentazione a benzina e fino a 2.800 cc con diesel, le auto con almeno 30 anni dalla prima immatricolazione.