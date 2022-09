Bollo auto 2022 Piemonte esenzioni. Per quali auto, per chi e quando pagare meno o nulla

Anche nella regione Piemonte ci sono casi ben precisi in cui è possibile non pagare il bollo auto 2022. Succede perché l'imposta è a carattere regionale e sono le singole realtà locali a fissare l'importo e le categorie oggetto di esenzione totale o parziale. E l'elenco di chi nei prossimi 12 mesi può tenersi alla larga da quella che è a tutti gli effetti una imposta legata al semplice possesso del veicolo e non al suo utilizzo è molto lungo. Come sarà possibile notare, a fruire di questa agevolazione sono anche i possessori di mezzi a basse emissioni. Si tratta di una decisione in perfetta coerenza con gli sforzi in atto di rinnovare il parco auto favorendo una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale.

Bollo auto 2022 Piemonte chi non paga o paga meno. Modelli auto e quando

La primissima categoria da ricordare in riferimento al bollo auto 2022 esenzione in Piemonte è quella dei veicoli elettrici e delle vetture alimentate a metano e a gpl. Non sono insomma chiamati a passare alla cassa i possessori di veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a gas metano o gpl sin dall'origine, quelli di auto a doppia alimentazione benzina e metano o benzina e gpl già dotati del dispositivo per la circolazione con gas metano o gpl alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell'immissione in commercio, e di veicoli elettrici o alimentati a gas metano o gpl trasformati.

Stessa cosa anche per le auto ibridi ovvero quelle con doppia alimentazione benzina ed elettrica. Il tutto in attesa di capire se e in che modo questa misura si combinerà con le agevolazione per il bollo auto allo studio nell'esecutivo.

Le differenze vanno cercate nel tipo di esenzione del bollo auto 2022 perché nel caso dei veicoli ibridi dura per 5 anni dalla data di immatricolazione e solo se il mezzo mostra una potenza uguale o inferiore a 100 KW. Esenzione quinquennale anche per i veicoli a doppia alimentazione benzina e metano o benzina e gpl e per i veicoli elettrici o alimentati a gas metano o gpl trasformati. Cancellazione definitiva in Piemonte del bollo auto per le auto elettriche o alimentate solo a metano o gpl sin dall'origine.

Esenzioni bollo auto 2022 Piemonte altri casi

Altre categorie esentate dal bollo auto 2022, per i veicoli destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile, per le auto delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte utilizzate solo per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.

E ancora: per autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento, per le auto di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento.