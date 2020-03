Bollo auto Friuli Venezia Giulia 2020 calcolo e pagamento. Tutti i casi

Se in quasi tutta Italia sono le singole regioni a organizzare il bollo auto 2020, in Friuli Venezia Giulia l'onere è affidato all'Agenzia delle entrate. Il fisco disciplina ogni singolo aspetto, dall'importo da chiedere ai proprietari dell'auto fino alle modalità di pagamento.

Il fondamento di questa imposta è proprio il possesso del veicolo e non l'utilizzo ovvero i chilometri percorsi su base annuale. In pratica, anche in assenza di utilizzo, deve essere versata dal proprietario, usufruttuario o acquirente.

La cifra da corrispondere varia invece sulla base di due parametri fondamentali: la potenza dell'auto e la classe ambientale tra Euro 0 a Euro 6, ma senza tenere conto delle emissioni effettive che emette il veicolo. Vediamo in questo articolo

Calcolo bollo auto 2020 in Friuli Venezia Giulia

Casi particolari bollo auto 2020 Friuli Venezia Giulia e pagamento

La competenza della gestione del bollo auto 2020 viene fissata in base alla residenza del contribuente al momento del primo giorno del periodo fiscale dovuto e in Friuli Venezia Giulia a essere responsabile è l'Agenzia delle entrate.

Anziché perdersi in complicati calcoli, sul sito web dell'Agenzia delle entrate è disponibile un utile e semplice calcolatore del bollo auto Friuli Venezia Giulia 2020. La procedura da seguire è estremamente semplice perché è sufficiente inserire il numero dei CV ovvero i Kw (ma anche la sola targa) e il gioco è fatto.

La Regione Friuli Venezia Giulia permette anche di controllare i pagamenti effettuati presso gli intermediari abilitati. In ogni caso, il versamento dell'imposta può avvenire negli uffici postali, nelle delegazioni Aci e nei tabaccai Lottomatica.

La stessa Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente non effettua il pagamento del bolo auto nell'importo corretto o nei tempi prestabiliti, notificare l'atto di accertamento.

Capitolo agevolazioni, quelle relative al bollo auto 2020 in Friuli Venezia Giulia sono in vigore a livello nazionale. Si tratta delle auto storiche con almeno 30 anni, dei veicoli di proprietà di persone con gravi disabilità se di cilindrata inferiore ai 2.0 cc se a benzina o 2.8 cc se a gasolio, delle vetture adibite al trasporto di disabili.

Allo stesso tempo, nessun bollo auto se il veicolo è consegnato per la rivendita sia in sospensione dal concessionario. Dal punto di vista procedurale, sono chiamate a inviare alla Regione Friuli Venezia Giulia nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli consegnati nel quadrimestre.

Le imprese autorizzate alla vendita di auto sono chiamate a comunicare all'ente cui è affidata la riscossione del tributo, per ciascun quadrimestre. A cui si aggiungono le esenzioni dal pagamento nel caso di acquisto di alcuni modello auto. In particolare nulla è dovuto per cinque anni per chi sceglie un veicolo elettrico.