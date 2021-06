Bollo auto Lombardia 2021, calcolo e pagamento. Tutti i casi

C'è una regola ben precisa che i possessori di un veicolo in Lombardia conoscono molto bene: dal pagamento del bollo auto non si scappa. Significa che tutti gli anni occorre passare alla cassa per pagare la cosiddetta imposta di possesso.

Sebbene nel 2021 siano previste facilitazioni ovvero sconti e casi particolari per contenere la spesa, non versare quanto richiesto significa andare incontro a inadempienze da scontare a caro prezzo. Il bollo auto 2021 in Lombardia è quindi una imposta da corrispondere in ogni caso ovvero senza tenere conto né dell'inquinamento davvero prodotto dal veicolo e né del reale utilizzo ovvero dei chilometri percorsi nell'arco di un anno.

Per essere più chiari, tra 1 chilometro e 20.000 chilometri non fa alcuna differenza perché l'importo richiesto è il medesimo. Entriamo allora nel dettaglio della normativa in vigore in Lombardia per capire

Sconti e calcolo bollo auto 2021 in Lombardia

Bollo auto 2021 Lombardia, i casi particolari

Bollo auto 2021 Lombardia: calcolo

La più importante novità da segnalare riguarda l'interessante riduzione del 15% sul bollo auto da applicare ai possessori di un veicolo nella regione Lombardia che hanno attivato la domiciliazione bancaria o postale.

In buona sostanza, chi ha indicato le coordinate del proprio conto corrente affinché l'amministrazione regionale possa prelevare tutti gli anni l'importo richiesto, finisce per pagare di meno.

Occorre però molta attenzione alle scadenze perché è indispensabile dare il via libera entro la fine del mese precedente se si procede via web dall'Area Personale tributi del sito della Regione oppure entro il 15 del mese precedente alla scadenza per chi preferisce la posta ordinaria.

Al calcolo del bollo auto ci pensa in automatico la stessa Regione Lombardia sulla base della cilindrata dell'auto e della classe ambientale ma - almeno per questo parametro - senza entrare troppo nei dettagli. Per i pagamenti del bollo auto 2021 inferiori all'annualità, il calcolo della somma da versare segue invece un criterio ben preciso.

Occorre infatti rapportare la cifr annuale ai mesi di effettivo pagamento, senza alcuna maggiorazione. In buona sostanza si versa solo per il reale utilizzo del mezzo.

Bollo auto 2021 Lombardia, pagamento e casi particolari

Al di là delle tante esenzioni bollo auto 2021 in Lombardia, vale quindi la pena ricordare l'esistenza di altri casi particolari in sede di calcolo e pagamento dell'imposta perché in caso di pagamento con modalità cumulativa, la Regione Lombardia prevede la riduzione del 10% dell'importo.

I casi sono quattro: per soggetti con personalità giuridica limitatamente ai veicoli di proprietà; per le società che svolgono attività di noleggio veicoli limitatamente a quelli adibiti a uso noleggio senza conducente; per le società che svolgono attività di locazione finanziaria per i veicoli concessi in leasing, per i periodi tributari compresi nella vigenza del contratto; per acquirenti di veicoli nuovi di fabbrica che fruiscono dei benefici della domiciliazione bancaria in presenza di finanziamenti per il tramite di banche o intermediari finanziari.