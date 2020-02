Bollo auto Puglia 2020 calcolo e pagamento. Tutti i casi

C'è anche il bollo auto 2020 tra le imposte che i contribuenti in Puglia sono chiamati a pagare. E non si tratta di un obbligo a cui possono scappare perché quella che viene un po' impropriamente chiamato bollo auto è in realtà un'imposta di possesso.

In buona sostanza, la cifra che salta fuori dal calcolo sulla base della classe ambientale e della potenza del veicolo va pagata in ogni caso. E si tratta di parametri poco rigorosi.

Basti pensare che la classe ambientale non tiene conto dell'inquinamento realmente prodotto ovvero del livello di emissioni ma della semplice categoria di appartenenza tra Euro 0 ed Euro 6. Non si tratta comunque di particolarità riferite alla sola regione Puglia perché questa è la cornice di regole che coinvolge tutte le regioni e tutte le città.

Stessa cosa in riferimento alle esenzioni, ai casi in cui è possibile pagare meno e al versamento frazionato e non per tutto l'anno. Cerchiamo allora di entrare nel vivo della questione e vediamo insieme

Calcolo bollo auto 2020 nel Puglia

Bollo auto 2020 Puglia, pagamento e casi particolari

Il calcolo del bollo auto 2020 in Puglia tiene conto della potenza massima del motore del proprio veicolo da individuare sulla carta di circolazione. Questa cifra va moltiplicata per gli importi elaborati dalla regione ed esattamente

Euro 0 (fino a 100 KW o 136 CV): 3,00

Euro 0 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 4,50

Euro 1 (fino a 100 KW o 136 CV): 2,90

Euro 1 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 4,35

Euro 2 (fino a 100 KW o 136 CV): 2,80

Euro 2 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 4,90

Euro 3 (fino a 100 KW o 136 CV): 2,70

Euro 3 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 4,09

Euro 4 (fino a 100 KW o 136 CV): 2,58

Euro 4 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 3,87

Euro 5 (fino a 100 KW o 136 CV): 2,58

Euro 5 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 3,87

Euro 6 (fino a 100 KW o 136 CV): 2,58

Euro 6 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 3,87

A completamento della procedura di calcolo, nell'importo del bollo auto da pagare bisogna indicare due decimali dopo la virgola. Se non sono presenti più di due si procede con l'arrotondamento , del secondo decimale per eccesso o per difetto.

Sono quindi cinque i casi particolari da segnalare perché sono quelli per cui è prevista la cancellazione del bollo auto 2020, per sempre o solo a tempo determinato, e anche in base alla legge 104. Innanzitutto ci sono quelli adattati per il trasporto delle persone disabili e in seconda battuta i veicoli intestati a non vedenti, sordomuti, con grave disabilità mentale o fisica.

Al di fuori di questa categoria, il terzo caso da segnalare sul pagamento del bollo auto 2020 in Puglia, nessun passaggio alla casa per i proprietari di auto con 30 anni di vita.

Ecco quindi l'esenzione dell'imposta sia per le auto bifuel alimentate a gpl o metano e sia per le ibride ed elettriche. In tutte e due le circostanze, la cancellazione è prevista per i primi cinque anni, dopodiché scatta la riduzione a un quarto rispetto al costo del bollo auto per l'equivalente modello spinto dal solo motore termico.