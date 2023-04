Bollo auto 2023, sconto del 15% al via deciso della Regioni. Per chi e come si ottiene

Non c'è dubbio che quando si tratta di bollo auto le notizie positive stentano ad arrivare. Questa è infatti la tassa di possesso di un veicolo da pagare in ogni caso ovvero senza tenere conto né dell'inquinamento realmente prodotto e né della quantità di utilizzo in termini di chilometri.

Ma come vedremo approfonditamente in questo articolo, non sempre la striscia di novità è di carattere negativo ovvero di continui rincari e di annullamento delle speranze di cambiare questa imposta. Succede infatti che c'è chi, nel rispetto di ben precise condizioni, può ottenere un interessante sconto del 15% del bollo auto.

Non si tratta quindi di una cifra fissa perché l'importo da pagare è comunque legato sia alla regione di residenza e sia alla cilindrata dell'auto. Ma entriamo nei dettagli per scoprire

Bollo auto 2023, come si ottiene lo sconto

Destinatari dell'interessante sconto del 15% sul bollo auto sono i residenti nella regione Lombardia. I proprietari di uno o più auto iscritte al Pra (Pubblico registro automobilistico) devono obbligatoriamente pagare la quota annuale per poter circolare sul territorio.

L'imposta va corrisposta senza tenere conto dell'utilizzo dell'auto ed è calcolata tutti gli anni secondo il regolamento regionale, la potenza del veicoli in kW e l'impatto ambientale ovvero le classi da Euro 0 a Euro 6.

Maggiore è la classe ambientale e più bassa è la tassa da pagare, anche se poi si tratta di una distinzione piuttosto generica che non tiene conto del reale livello di emissioni. Il punto fondamentale è che, il bollo non è una tassa sulla circolazione ma una imposta sulla proprietà, da pagare anche in caso di mancato utilizzo del mezzo.

Per ottenere lo sconto sul bollo auto 2023 non occorre fare altro che attivare la domiciliazione bancaria. A quel punto gli automobilisti residenti nella regione Lombardia possono fruire dello sconto dalla scadenza del 31 gennaio 2023.

Si ricordano a tal proposito i termini aggiornati del pagamento del bollo auto:

se va in scadenza dicembre 2023, il pagamento va effettuato dal primo gennaio al 31 gennaio 2023

se va in scadenza gennaio 2023, il pagamento va effettuato dal primo febbraio al 28 febbraio 2023

se va in scadenza aprile 2023, il pagamento va effettuato dal primo maggio al 31 maggio 2023

se va in scadenza maggio 2023, il pagamento va effettuato dal primo giugno al 30 giugno 2023

se va in scadenza luglio 2023, il pagamento va effettuato dal primo agosto al 31 agosto 2023

se va in scadenza agosto 2023, il pagamento va effettuato dal primo settembre al 30 settembre 2023

se va in scadenza settembre 2023, il pagamento va effettuato dal primo ottobre al 31 ottobre 2023

se va in scadenza ottobre 2023, il pagamento va effettuato dal primo ottobre al 31 novembre 2023

se va in scadenza novembre 2023, il pagamento va effettuato dal primo ottobre al 31 dicembre 2023

Le alternative alla domiciliazione bancaria (ma senza sconto del 15%) e al pagamento veloce del bollo auto sono il versamento nelle sedi Aci, negli uffici postali, nei tabacchi convenzionati con Banca ITB e quelli del circuito Lottomatica, nelle agenzie di pratiche auto , in modalità Atm e via Internet banking.

