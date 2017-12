Auto, sicurezza. I modelli più sicuri al crash test Euro Ncap 2017

Ultimi test di icmebre 2017 per la sicurezza sulle auto per capire quali sono i modelli più sicuri e quali meno. E riuscire in questo modo ada vere una classifica sulla sicurezza dei veicoli. Ne sono stati esaminati 15

C'è da essere preoccupati se una delle auto più popolari tra gli italiani, la Fiat Punto, non ha superato i crash test Euro Ncap? E se i nuovi standard per i modelli vecchi hanno portato all'assegnazione di tre stelle su cinque a Dacia Duster, Kia Stonic e MG ZS? Ma che non tutte le macchine sia uguali è dimostrato anche dal massimo punteggio ottenuto da BMW Serie 6, Kia Stinger, Jaguar F-Pace e Hyundai Kona. Complessivamente sono 15 i modelli passati sotto esame dei tecnici di Bruxelles e a sorprendere è appunto la mancanza di uniformità. La metodologia delle prove seguite è stata chiara: sono state applicate le nuove regole di misurazione anche sui modelli meno recenti purché ancora in vendita.

Sicurezza auto a confronto

Ma da dove nasce questa discrepanza di risultati nella sicurezza delle auto? Proviamo a prendere in esame i due casi limiti: BMW Serie 6 e Fiat Punto ovvero quelle che hanno rispettivamente ottenuto il massimo e il minimo del punteggio. Ebbene, per quanto riguardo la prima auto si sono rivelati efficaci cofano attivo frenata automatica d'emergenza, Lane Assist e limitatore di velocità. La Punto ha invece ben poco con cui fare la differenza. Di serie c'è soltanto il cicalino per le cinture di sicurezza del conducente. Questi i risultati del crash test Euro Ncap 2017:

Alfa Romeo Giulietta - 3 stelle. Protezione adulti – 72%, Protezione bambini - 56%, Protezione pedoni - 59%, Sistemi di sicurezza – 25% Bmw Serie 6 GT – 5 stelle. Protezione adulti – 86%, Protezione bambini - 85%, Protezione pedoni - 81%, Sistemi di sicurezza – 59% Dacia Duster – 3 stelle. Protezione adulti – 71%, Protezione bambini - 65%, Protezione pedoni - 56%, Sistemi di sicurezza – 37% DS 3 - 3 stelle. Protezione adulti – 69%, Protezione bambini - 37%, Protezione pedoni - 55%, Sistemi di sicurezza – 29% Fiat Punto - 0 stelle. Protezione adulti – 51%, Protezione bambini - 43%, Protezione pedoni - 52%, Sistemi di sicurezza – 0% Ford C-Max – 3 stelle. Protezione adulti – 76%, Protezione bambini - 60%, Protezione pedoni - 59%, Sistemi di sicurezza – 29% Ford Grand C-Max – 3 stelle. Protezione adulti – 76%, Protezione bambini - 60%, Protezione pedoni - 59%, Sistemi di sicurezza – 29% Hyundai Kona: 5 stelle. Protezione adulti – 93%, Protezione bambini - 84%, Protezione pedoni - 70%, Sistemi di sicurezza – 58% Jaguar F-Pace – 5 stelle, Protezione adulti – 93%, Protezione bambini - 85%, Protezione pedoni - 80%, Sistemi di sicurezza – 72% Kia Stinger – 5 stelle. Protezione adulti – 91%, Protezione bambini - 87%, Protezione pedoni - 73%, Sistemi di sicurezza – 76% Kia Stonic (Base)– 3 stelle. Protezione adulti – 85%, Protezione bambini - 84%, Protezione pedoni - 62%, Sistemi di sicurezza – 25% Kia Stonic (Safety Pack)– 5 stelle. Protezione adulti – 93%m Protezione bambini - 84%m Protezione pedoni - 71%, Sistemi di sicurezza – 59% MG ZS – 3 stelle. Protezione adulti – 71%, Protezione bambini - 51%, Protezione pedoni - 59%, Sistemi di sicurezza – 29% Opel Karl – 3 stelle. Protezione adulti – 61%, Protezione bambini - 60%, Protezione pedoni - 58%, Sistemi di sicurezza – 25% Toyota Aygo (Base) – 3 stelle. Protezione adulti – 74%, Protezione bambini - 63%, Protezione pedoni - 64% , Sistemi di sicurezza – 25% Toyota Aygo (Safety Pack) – 4 stelle. Protezione adulti – 82%, Protezione bambini - 63%, Protezione pedoni - 64%, Sistemi di sicurezza – 57% Toyota Yaris – 5 stelle. Protezione adulti – 83%, Protezione bambini - 80%, Protezione pedoni - 63%, Sistemi di sicurezza – 57%

Miglioramenti estetici ma non di sicurezza

Per chi è interessato a conoscere tutti i dettagli, sul sito ufficiale dell'Euro Ncap sono presenti valutazioni, tabelle e risultati su un numero ben più alto di autovetture. Come spiegato da Euro Ncap, dovendo fronteggiare con un mercato competitivo e i gusti mutevoli dei clienti, sempre più costruttori scelgono di allungare la vita dei loro modelli, spesso introducendo solo modifiche minori per spingere le vendite. Per consentire ai costruttori di fare un paragone corretto con i modelli nuovi, ha aggiornato la valutazioni di numerosi modelli recentemente oggetto di facelift ovvero i cambiamenti estetici che non incidono sul comparto sicurezza.