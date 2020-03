Blocco auto diesel 2020-2021 Friuli Venezia Giulia a Udine, Pordenone, Trieste e altre città

Con le polveri sottili non si scherza e sempre più spesso le principali città italiane sono costrette a emanare ordinanze restrittive per cercare di contenere l'inquinamento ambientale.

E se alcune volte lo stop alla circolazione della auto diesel ha una durata più o meno lunga, altre volte accade che le singole amministrazioni sono costrette a emanare ordinanze più restrittive per fronteggiare situazioni di emergenza.

Pensiamo ad esempio al caso di Trieste che è arrivata al punto di bloccare tutte le auto, e non solo quelle alimentate con motore a gasolio. Succede anche in Friuli Venezia Giulia, come riferiscono i seguenti casi:

Udine, blocco auto diesel fino a Euro 3

Pordenone, blocco auto diesel fino a Euro 3

Trieste, limitazioni alla circolazione auto diesel

Udine, blocco auto diesel fino a Euro 3

Nessun margine di trattativa Udine, dove il blocco alla circolazione delle auto diesel riguarda i modelli fino a Euro 3.

Non in tutto il territorio comunale e non per tutta la giornata, naturalmente, ma solo dalle 16 alle 20 all'interno del cosiddetto ring cittadino e con l'esclusione dei residenti nell'area interessata al divieto.

Come viene precisato dall'amministrazione comunale della cittadina friulana, l'accesso al centro storico è comunque garantito tramite l'utilizzo dei parcheggi Andreuzzi, Magrini, Moretti, via Caccia, via del Vascello e del Teatro.

Il transito delle auto diesel, anche se alimentate con motori più inquinanti e datati, è dunque possibile solo per questo tragitto limitato e per il tempo necessario.

Nell'area all'interno delle Zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, il divieto di circolazione è esteso alla fascia oraria dalle 14 alle 16 per i veicoli a gasolio per trasporto di merci tra Euro 0 e Euro 3.

Pordenone, blocco auto diesel fino a Euro 3

Le limitazioni adesso in vigore a Pordenone prevedono il blocco della circolazione delle auto diesel senza filtro anti particolato fino a Euro 3 dalle 14 alle 20 da domenica a venerdì e dalle 16 alle 20 nelle altre giornate.

Anche in questo caso c'è una zona ben precisa in cui è applicato il divieto e riguarda le strade interne al ring cittadino. Il via libera è possibile solo per il tratto necessario per raggiungere il parcheggio più vicino tra Rivierasca e Tribunale, Corte del Bosco, Vallona, Oberdan, Candiani e tra Marcolin, Stazione.

Via libera permanente alla circolazione per auto per accompagnamento di persone con limitata o ridotta autonomia, auto a bassa emissione o di trasporto collettivo, auto per trasporto urgente o critico di cose, auto per servizi socio-sanitari, auto per categorie particolari e auto per servizi urgenti

Trieste, limitazioni alla circolazione auto diesel

Anche Trieste è spesso e volentieri alle prese con blocchi alla circolazione delle auto diesel. La ragione è quella comune ad altre città ovvero il raggiungimento di un livello di polveri sottili fuori misura.

Come emerge dalle recenti ordinanze del sindaco, il blocco del traffico nel centro urbano del capoluogo regionale può essere anche totale ovvero impedire o totalmente la circolazione dei veicoli.