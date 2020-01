Blocco auto diesel 2020-2021 Lazio a Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti

La pessima situazione ambientale non è affatto una novità e la Regione Lazio è costretta a elaborare nuove strategia per contrastare l'inquinamento atmosferico e il blocco della auto diesel 2020 è considerata una della più efficace.

Non si tratta naturalmente di quella risolutiva, ma è comunque una disposizione indispensabile per cercare di diminuire la quantità di particolato presente nell'aria.

Il problema è avvertito soprattutto a Roma per via della grandissima quantità di auto che circolano su strade e tangenziali e quindi su tutta la cinta urbana.

Solo in seconda battuta sono coinvolte la città di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti che infatti adottano provvedimenti meno severi sulla circolazione delle auto più inquinanti, con particolare attenzione ai modelli alimentati a diesel. Entriamo allora nei dettagli e vediamo

Blocco auto diesel 2020 Roma: fino a Euro 6

Blocco auto diesel 2020 Frosinone: nuovi limiti

Blocco auto diesel Lazio 2020 fino a Euro 3: tutti i comuni

Proprio così: nelle giornata più critiche dal punto di vista ambientale, l'amministrazione comunale di Roma ha deciso di impedire la circolazione anche alle auto diesel Euro 6 ovvero quelle dotate dell'impianto tecnologico più moderno. Non si tratta, almeno per ora, di un regola applicata per tutto il 2020 e con vista al 2021.

Ma l'adozione di questa decisione lascia immaginare che anche per il futuro il governo capitolino possa replicare il blocco auto di tutte le auto a gasolio.

Al netto delle domeniche a piedi già programmate e dei provvedimenti emergenziali costantemente dietro l'angolo, gli altri provvedimenti permanenti a Roma sono lo stop alla circolazione delle auto diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2 da lunedì a venerdì e il blocco degli Euro 3 diesel all'interno della Ztl denominata Anello Ferroviario.

C'è anche Frosinone tra le città del Lazio che hanno assunto provvedimenti per limitare l'impatto sull'aria dalla circolazione di auto diesel e non.

Ci sono le domeniche a piedi, ma anche la circolazione a targhe alterne per due giorni a settimana. Fino al 27 marzo 2020 sono coinvolti in questo provvedimento anche le auto diesel fino a euro 3 dalle 8.30 alle 13 e dalle 14:30 alle 22 per le giornate di lunedì in cui è permessa la circolazione dei soli mezzi con targa dispari e di venerdì in cui il via libera è solo per le auto con targa pari.

Nessuna limitazioni per le auto con motorizzazione alternativa come le elettriche, le ibride, i mezzi a metano e gpl e anche i diesel con filtro antiparticolato di classe ambientale superiore a Euro 3. Disco verde anche per i veicoli dei pubblici servizi e quelli adibiti a esigenze speciali.

Blocco auto diesel Lazio 2020

A livello regionale facciamo presene che il blocco delle auto diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, oltre alla Valle del Sacco ovvero al territorio e alle cittadini che lo formano, comprende i comuni Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ariccia, Campagnano di Roma, Capena, Carpineto Romano, Castelnuovo di Porto, Castel Gandolfo, Cave, Ciampino, Colleferro, Colonna, Fiano Romano, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Gorga, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Marino, Labico, Mentana, Montelanico, Monterotondo, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Morlupo, Olevano Romano, Palestrina, Riano, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roma, Sacrofano, San Cesareo, Sant’Angelo Romano, Segni, Tivoli, Valmontone, Zagarolo.